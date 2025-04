video suggerito

Inchiesta Huawei, revocato mandato di arresto europeo per Lucia Simeone: andrà in Belgio liberamente Il giudice belga ha revocato il mandato di arresto europeo per Lucia Simeone, collaboratrice dell'europarlamentare Fulvio Martusciello.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lucia Simeone, conosciuta come Luciana

Revocato il mandato di arresto europeo per Lucia Simeone, coinvolta nell'inchiesta Huawei. Il giudice istruttore belga, infatti, rende noto l'avvocato Antimo Giaccio, che assiste la collaboratrice del parlamentare europeo di Forza Italia Fulvio Martusciello (non indagato), preso atto della volontà di Simeone di voler fornire ogni chiarimento sulla sua posizione – già illustrata al Giudice italiano – nell’ambito della vicenda giudiziaria che l’ha vista coinvolta, ha deciso di revocare il mandato di arresto europeo, dando la possibilità di potersi recare recare libera in Belgio.

La Simeone sarà per due settimane in Belgio, senza essere sottoposta a nessuna misura cautelare, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna era stata arrestata il 13 marzo scorso (prima con destinazione carcere, successivamente le erano stati concessi i domiciliari in attesa dell'estradizione) nell'inchiesta sul presunto giro di tangenti che sarebbero state versate ad alcuni politici affinché, attraverso una lettera, si spendessero in sede Ue per favorire il colosso cinese Huawei sul 5g.

La Simeone, secondo le accuse, avrebbe ricevuto parte di una tangente; si è sempre detta disponibile a sottoporsi al processo ma senza la detenzione in carcere. La disponibilità delle autorità belghe, che sostanzialmente hanno accolto la prima richiesta di Lucia Simone, dovrà ora essere vagliata dalla Corte di Appello di Napoli. La comunicazione è stata fatta pervenire dagli avvocati Claudio Pollio e Antimo Giaccio attraverso il loro corrispondente in Belgio, l'avvocato Antony Rizzo.