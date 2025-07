Incendio tra Castellammare e Pompei, brucia il deposito giudiziario. Sospesa la Circumvesuviana

Un grosso incendio è scoppiato vicino all'Autostrada A3 Napoli-Salerno, all'altezza dell'uscita del casello tra Castellammare di Stabia e Pompei. A fuoco il deposito giudiziario, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia, e 118. Bloccata la circolazione dei treni. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile per diversi chilometri. Al momento non si registrerebbero feriti. I vigili del fuoco sono arrivati con diverse squadre e autobotti, inviate dal Comando di Napoli, sotto il coordinamento del Comandante Giuseppe Paduano. Il rogo, a quanto si apprende, è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 31 luglio, per motivi ancora in corso di accertamento. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini, ma bisognerà prima spegnere le fiamme per poter procedere alle perizie tecniche per verificare l'origine delle fiamme.

L'Eav, in una nota, fa sapere che "in seguito ad un incendio sviluppatosi in un'area non di pertinenza dell'Ente Autonomo Volturno ma adiacente alla linea ferroviaria della circumvesuviana, nei pressi della stazione di Moregine, su indicazione dei Vigili del Fuoco la circolazione è momentaneamente interrotta tra Torre Annunziata e Castellammare". La circolazione sulla linea Napoli-Sorrento "è limitata alle tratte Napoli-Torre Annunziata e Castellammare- Sorrento. Sulla tratta Torre Annunziata-Castellammare è istituito servizio di bus sostitutivo".

Rogo anche a Barra: a fuoco cumuli di rifiuti

Un altro incendio è scoppiato nelle stesse ore a Napoli, nella zona di Barra, nella parte orientale della città. In questo caso, secondo quanto si apprende, sarebbero stati dati alle fiamme diversi cumuli di rifiuti. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco, con l'ausilio delle forze dell'ordine e della Polizia Locale. I pompieri hanno circoscritto l'area del rogo e provveduto ad iniziare le operazioni di spegnimento dei focolai, per il ripristino in sicurezza della zona. Le forze dell'ordine hanno avviato una indagine su quanto accaduto. L'area non è nuova agli incendi dolosi, spesso utilizzati per bruciare rifiuti normali, ma soprattutto speciali e pericolosi.