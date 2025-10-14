Incendio sulla Tangenziale di Napoli, rogo al casello di Agnano-Astroni: panico in strada

Foto Solfatara News

Incendio sulla Tangenziale di Napoli oggi, martedì 14 ottobre. Il rogo è scoppiato in un'area di servizio che si trova vicino al casello di Agnano Astroni. A fuoco, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, una auto Smart bianca. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento utilizzando idranti ed estintori. Dal rogo si è levata una grossa nube di fumo nero e acre, visibile in cielo anche a molti chilometri di distanza. Non si registrerebbero feriti.

Incendio dopo il casello di Astroni

Le immagini dell'incendio, anche con riprese aeree tramite drone, sono state realizzate da Solfatara News, gruppo di cittadini e amatori che fanno dell'impegno civico sul territorio la loro missione. Il rogo è scoppiato attorno alle ore 15,00. Secondo le prime informazioni, l'auto si sarebbe incendiata in maniera autonoma, forse per un guasto tecnico o per un incidente. Non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti. Essendo avvenuto all'interno do un'area che si trova dopo la stazione di Astroni, e non direttamente sulla carreggiata, non si sono formate code di auto ed il traffico ha continuato a scorrere regolarmente.

L'incendio al momento è stato domato nel giro di un'ora circa. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale degli ausiliari di Tangenziale sono arrivati anche gli operai con il carro attrezzi, che hanno rimosso l'auto incendiata e ripristinato le condizioni di sicurezza. Al momento, per fortuna, la situazione è tornata alla normalità. Solo tanto spavento per gli automobilisti, sorpresi dal fumo e dalle fiamme all'uscita della Tangenziale.