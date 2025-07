Incendio sul treno della Circumvesuviana Napoli-Sorrento: turisti scappano dalle fiamme

Incendio sul treno della Circumvesuviana Napoli-Sorrento pieno di passeggeri. I turisti sono stati costretti a scappare, mentre le fiamme avvolgevano la parte alta del convoglio e dense volute di fumo nero e acre si levavano in cielo. A denunciare l'accaduto è Marco Sansone, sindacalista Usb: "In questo momento siamo costretti ad assistere alle solite scene paradossali, in cui i turisti, prima di immortalare i luoghi da visitare, sono costretti a registrare l'esperienza del viaggio. Un dramma tragicomico che rischia di non fare nemmeno più notizia".

Treno a fuoco alla stazione Villa Regina

Le fiamme sono divampate a bordo del convoglio che viaggiava in direzione Sorrento all'altezza della stazione Villa Regina, tra Pompei e Torre Annunziata. Il rogo ha interessato la parte superiore di un vagone. Le persone a bordo hanno abbandonato il treno e tra loro non risultano feriti. Il convoglio era partito da Napoli alle ore 12,52. A causa dello stop imprevisto, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta tra le stazioni di Torre Annunziata e Pioppaino, quest'ultima nel comune di Castellammare di Stabia.

Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, ha informato gli utenti: