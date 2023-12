Incendio nella nuova sede della trattoria Nennella. Vitiello: “Nessun danno, apertura rinviata” Corto circuito nella nuova sede di “Nennella”, nel centro di Napoli; le fiamme da una friggitrice, danni contenuti e apertura rinviata.

A cura di Nico Falco

Un principio di incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 4 dicembre, nella nuova sede della trattoria "da Nennella", in piazza Carità, la cui apertura era prevista per domani. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate si è trattato di un corto circuito ad una friggitrice, che ha causato le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco. I danni sono stati limitati, due dipendenti sono rimasti lievemente intossicati nel tentativo di spegnere il fuoco prima dell'arrivo dei soccorsi. L'apertura, ha spiegato uno dei proprietari, Ciro Vitiello, è stata rimandata ma di pochi giorni, necessari per ripulire i locali.

Incendio da Nennella, Ciro Vitiello: "Nessun danno, apriremo dopo pulizia"

Uno dei proprietari e "volto" della trattoria, Ciro Vitiello, conosciuto perché protagonista dei tanti video girati nella trattoria, in piazza Carità ha confermato il corto circuito e ha voluto rassicurare le numerose persone che si sono accalcate davanti all'ingresso della nuova sede:

Ha preso fuoco una friggitrice. L'olio fa tanto fumo. Non c'è stato nessun danno. Ringraziando Dio non è successo nulla e non si è fatto male nessuno. Grazie di esistere a voi tutti. Avevamo gli estintori, abbiamo spento, è tutto a posto. Tra pochi giorni annunciamo l'apertura. Questa… è una pubblicità, ragazzi. Stiamo bene, questa è la cosa importante.

Il corto circuito da una friggitrice

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di domare le fiamme prima che si estendessero agli altri locali dell'attività commerciale, sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure agli intossicati; moltissime le persone che si sono radunate in piazza Carità, attirate prima dal fumo, poi dalla confusione che si è generata durante le fasi dei soccorsi.

Per questa sera era stata organizzata una sorta di piccola inaugurazione ristretta riservata ai giornalisti ma la trattoria era chiusa, non si trovavano clienti all'interno; risultano due persone dello staff lievemente intossicate, le loro condizioni non sono gravi. La quantità di fumo visibile dalla strada aveva fatto temere conseguenze gravi per l'attività ma i danni si sono invece rivelati molto limitati e ci sono stati solo nel locale della cucina dove si trovava la friggitrice.

L'amarezza per l'apertura posticipata

Nonostante questo, è forte l'amarezza dei titolari e dello staff che da tempo si preparavano per l'apertura della nuova sede. L'attività dà lavoro a circa 50 persone, quasi tutte del centro storico di Napoli; questa sera i dipendenti e le loro famiglie si sono riversati in piazza Carità, preoccupati per i danni causati dall'incendio che fortunatamente si sono poi rivelati molto contenuti.

La trattoria napoletana, una delle attività più famose di Napoli, sta in questi giorni ultimando il trasferimento verso la nuova sede; quella di piazza Carità sarà l'unica: quella storica dei Quartieri Spagnoli, attiva dal 1949, chiuderà i battenti. I proprietari avevano spiegato che la scelta di una nuova sede era stata determinata dalla necessità di avere più spazio a disposizione e che nulla sarebbe cambiato né per il menu né per il particolare modo di intrattenere i clienti che ha reso famosa la trattoria.