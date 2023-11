La Trattoria da Nennella inaugura la nuova sede in piazza Carità a Napoli il 5 dicembre La Trattoria da Nennella lascia definitivamente la sede dei Quartieri Spagnoli: dal 5 dicembre apre il nuovo locale in piazza Carità a Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Trattoria da Nennella ha annunciato la data ufficiale di apertura dopo il "trasloco" dalla storica sede dei Quartieri Spagnoli a Piazza Carità, sempre nel cuore di Napoli. Il 5 dicembre 2023, come annunciato dagli stessi gestori del locale sui loro canali social, ci sarà dunque l'apertura ufficiale di uno dei ristoranti più iconici di Napoli, nella nuova sede a due passi dal Palazzo della Questura e da piazza Matteotti.

Quella di Piazza Carità diventerà l'unica sede: la trattoria ai Quartieri Spagnoli, attiva dal 1949, chiuderà i battenti per sempre con il "trasferimento" dell'attività, non troppo distante dalla sede storica ma in un punto sicuramente nevralgico per accogliere turisti e cittadini. Che la storica Trattoria da Nennella stesse per cambiare sede lo aveva anticipato Fanpage.it già nei mesi scorsi, poi confermata anche dagli stessi titolari. E dopo settimane di attesa, c'è finalmente la data di inaugurazione, che avverrà dunque il 5 dicembre, nella settimana che porta al ponte dell'Immacolata (che quest'anno cade di venerdì).

Una scelta, quella dei proprietari della storica trattoria dettata sicuramente anche dalla necessità di avere un luogo con spazi più ampi, sia per i locali della cucina sia per la sala, che si traduce in termini di più coperti e dunque maggiori incassi. E Ciro Vitiello, uno dei proprietari e forse quello più conosciuto anche per i suoi video sui social, ha già annunciato che a parte la sede non cambierà nulla: lancio di piatti in segno di buon augurio compresi, come da tradizione della storica trattoria che aprì nel 1949 su idea di Elisabetta Vitiello (la "Nennella", ovvero "ragazzina" originale) che serviva da mangiare alle truppe statunitensi dopo la guerra in un piccolo locale dei Quartieri Spagnoli.

