La Trattoria Nennella apre in centro a Napoli: nuovo ristorante in piazza Carità La storica trattoria ai Quartieri Spagnoli apre un nuovo locale in centro a Napoli. E ora in molti si interrogano se lo storico ristorante di vico Lungo Teatro Nuovo rimarrà attivo oppure chiuderà.

A cura di Valerio Papadia

Nennella si allarga. La storica trattoria dei Quartieri Spagnoli aprirà presto una nuova sede in centro a Napoli: il nuovo ristorante sorgerà, infatti, in piazza Carità. Da quanto si apprende, il locale che ospiterà la nuova trattoria Nennella è quello di fianco al fast food Burger King, all'angolo con via Mario Morgantini (dove sorge la Caserma Pastrengo, sede del Comando Provinciale dei carabinieri); l'esercizio commerciale ospitava prima un centro scommesse.

La sede dei Quartieri Spagnoli resterà aperta o chiuderà?

Una scelta, quella dei proprietari della storica trattoria, dettata verosimilmente dalla necessità di avere un luogo con spazi più ampi, sia per i locali della cucina sia per la sala (e quindi più coperti). Con l'apertura del nuovo ristorante, però, la domanda sorge spontanea: in molti si chiedono se la sede ai Quartieri Spagnoli, in vico Lungo Teatro Nuovo, resterà aperta oppure chiuderà i battenti.

La seconda opzione appare meno plausibile, dal momento che stiamo parlando di un locale estremamente conosciuto e frequentato – sia dai turisti che dai local, ma anche da personaggi famosi – che trova uno dei suoi punti di forza proprio nella collocazione, nel dedalo di vicoli che costituisce i Quartieri Spagnoli, appunto.