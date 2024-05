video suggerito

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 2.9 alle 5.30 di questa mattina Scossa di 2.9 di magnitudo alle 5.30 di questa mattina ai Campi Flegrei: l’epicentro in mare, nel parco archeologico sommerso di Baia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Terremoto nella mattinata di oggi lunedì 13 maggio ai Campi Flegrei: alle 5.30 la terra ha tremato con 2.9 di magnitudo ed epicentro il Parco Archeologico Sommerso di Baia. Scossa registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Avvertito distintamente in tutti i Campi Flegrei, ma meno nella zona occidentale di Napoli a causa della sua profondità (3 chilometri) e soprattutto perché localizzato interamente in mare, è l'ennesima scossa di magnitudo sopra i 2 che si registra negli ultimi giorni, da quando cioè è iniziato un nuovo sciame sismico nell'area.

Già domenica scorse le scosse erano state diverse, seppur con magnitudo massimo attorno a 1.7, per poi "attenuarsi" nel corso della giornata, durante la quale è passato anche il Giro d'Italia per la tappa Avezzano-Napoli. Ma la preoccupazione tra la popolazione resta: l'aumento di scosse di intensità maggiore lascia pensare che il fenomeno del bradisismo, che caratterizza l'intera area, sia tutt'altro che indirizzato verso la sua conclusione, ma che anzi proseguirà ancora per diverso tempo. Geologi e vulcanologi, in ogni caso, stanno da tempo rassicurando la popolazione che la situazione ai Campi Flegrei è sotto controllo, anche perché si tratta di una delle aree più controllate del mondo.