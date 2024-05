A piazza Mercato arriva il Festival del pane: 5 giorni con stand di cibo, musica e show

video suggerito

In piazza Mercato a Napoli arriva il Festival del pane napoletano. Si chiama PaNeapolis "Storia, Tradizione e Innovazione della Panificazione" ed è la prima edizione di una grande kermesse che prenderà il via dal 15 al 19 maggio 2024 nella piazza del centro storico partenopeo. Oltre 30 gazebo, suddivisi tra area laboratori e lavorazione, area espositiva, area seminari e spettacoli. Ma anche dibattiti, degustazioni, workshop, presentazioni di libri, competizioni tra scolaresche, giochi di luce, e “say cheese” (l’appuntamento con il selfie più goloso dell’evento) per una kermesse ad ingresso libero.

La fiera sarà inaugurata mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 16.30, in piazza Mercato a Napoli. La cinque giorni, oltre ad offrire una panoramica sull’intera filiera del pane (dalla coltivazione del grano fino alla produzione del pane artigianale), guarderà al sociale e alla legalità coinvolgendo tante associazioni del terzo settore. La kermesse, in collaborazione con Sa-Car, Associazione Panificatori, Asso.Gio.Ca, Progetto Uomo cooperativa sociale, A.M.D. Associazione Medici Diabetologi, Fipgc, è patrocinata dalla Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Dipartimento di Agraria dell’Ateneo Federico II di Napoli, Comune di Foglianise, Fondazione Monti Lattari, Unipan, CSV. Consulenza artistica di Gianni Simioli. Il progetto parte dalla volontà di Domenico Filosa, presidente Associazione UNIPAN, che in collaborazione con il Comune di San Sebastiano al Vesuvio, ha già realizzato HapPANEss, la celebre festa del pane del comune vesuviano, luogo dove verrà realizzata la Cittadella del Pane e della Legalità.

Prima fiera del pane artigianale al Sud Italia

L’85% del pane consumato in Italia è fresco e artigianale. A rilevare il dato è una ricerca Cerved presentata al Sigep, Salone internazionale di panificazione, pasticceria e gelateria. Nel sud Italia ci sono circa 23.500 panifici, di cui 5mila solo in Campania. Il pane è dunque un gioiello prezioso da conoscere, ma anche da tutelare e promuovere. "Nel Sud Italia – spiegano gli organizzatori – questo evento risulta essere unico nel suo genere perché unisce tradizione, conoscenza e promozione: chi partecipa alla festa può degustare del buon pane accompagnato da prodotti autoctoni delle regioni meridionali offrendo la possibilità all'espositore di far conoscere il proprio prodotto a nuovi potenziali consumatori e ai turisti".

PaNeapolis ha proprio questo obiettivo, dare la giusta luce sia ad un comparto che ogni giorno lavora duramente, sia ai prodotti di eccellente qualità utilizzati dal medesimo comparto, col fine ultimo di sensibilizzare il consumatore verso scelte consapevoli e salutari. Un pane di qualità è un “passaporto” verso la buona salute, è l’alimento più importante perché possiede tutte le proprietà nutrizionali necessarie al fabbisogno quotidiano: proteine, fosforo zuccheri, zinco, sali minerali, calcio, fibre e carboidrati.

Il progetto con le scuole

Il progetto PaNeapolis di promozione turistico-gastronomico coinvolge in modo attivo non solo il mondo della panificazione, ma anche il mondo della formazione e delle scuole che saranno parte attiva. Agli studenti saranno illustrate sia le possibilità lavorative presenti nel settore, sia “i principi del mangiare sano” per evitare di incorrere in problematiche di salute. La kermesse, quindi, non sarà solo degustazione, ma, un momento aggregativo e di comunità con il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie, divulgatore scientifici, enti di terzo settore, con lo scopo di creare momenti di approfondimento culturale suffragati da studi scientifici illustrati dagli esperti del settore.

L’organizzazione PaNeapolis, progetto di Dagu Europrogetti, promosso da UNIPAN con il coordinamento organizzativo della Sirioevents, è suddivisa in diverse aree, una dedicata ai convegni, una allo spettacolo, una per i laboratori, ed una vasta area espositiva con circa 30 gazebi, che ospiteranno le associazioni, i rappresentanti delle varie regioni, realtà territoriali a forte impatto culturale. Tra i partner, Minicaseificio Costanzo, Mepa, Texgroupitalia abbigliamento professionale, Molino Dallagiovanna, Salumi Villani, Luca Saporito catering, Consorzio Antico Borgo Orefici, Autouno, Ma.Ci srl, PCS grafica, Studio Ingegneri Mazzarella&Russo, Allestimenti Nasti, Ama Media srl, EVSecurity, Caffè Servio, Auto Uno, Tradizioni in Food.