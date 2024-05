video suggerito

A Napoli saranno installate 248 nuove telecamere di sorveglianza: ecco dove quartiere per quartiere L'annuncio è arrivato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "Continua il nostro impegno per la sicurezza di cittadini e turisti" ha detto il primo cittadino.

A cura di Valerio Papadia

Più sicurezza per le strade di Napoli: in città saranno installate 248 nuove telecamere di videosorveglianza. L'annuncio è arrivato, nelle scorse ore, direttamente dal sindaco Gaetano Manfredi: il primo cittadino partenopeo ha annunciato che sono stati stanziati 2 milioni di euro per aumentare il sistema di sorveglianza in città; le 248 nuove telecamere saranno installate nei quartieri dove c'è carenza, oppure andranno a rinforzare il sistema nelle zone nevralgiche della città, dove c'è maggior bisogno di controllo.

"Continua il nostro impegno per la sicurezza di cittadini e turisti. Dopo gli interventi straordinari di manutenzione, di concerto con il Ministero degli Interni, per rendere efficaci tutte le telecamere di videosorveglianza, oggi destiniamo altri 2 milioni per il potenziamento di tutto il sistema con l'installazione di altre 248 telecamere. Così da rafforzare, attraverso un sistema di videosorveglianza più capillare e un coordinamento più efficiente tra istituzioni e forze dell'ordine, la sicurezza dei cittadini napoletani e la vivibilità della città" ha detto il sindaco Manfredi.

Dove saranno installate le nuove telecamere a Napoli

Il primo cittadino partenopeo, inoltre, ha anche comunicato come saranno distribuite, quartiere per quartiere, le nuove 248 telecamere di videosorveglianza.

36 a Bagnoli e Fuorigrotta

39 a Pianura

62 a Ponticelli

27 a San Giovanni a Teduccio

22 a Secondigliano e San Pietro a Patierno

28 al Vomero

34 nella IV Municipalità (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale)