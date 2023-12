Incendio Nennella, le immagini dei danni alla cucina della trattoria Un corto circuito ha causato un incendio oggi nella nuova sede della trattoria “da Nennella”; apertura rinviata per la pulizia, ma danni molto contenuti.

A cura di Nico Falco

I danni all'interno della cucina della trattoria "da Nennella" – foto Fanpage.it

Parecchio fumo e tanta paura, ma danni molto contenuti per l'incendio che oggi pomeriggio, 4 dicembre, è scoppiato all'interno della nuova sede della trattoria "da Nennella", in piazza Carità, nel centro di Napoli; il fuoco, partito da una friggitrice per un corto circuito, è stato spento prima che raggiungesse altre sale. Impossibile, però, accogliere i clienti domani: l'apertura del nuovo locale, fissata per il 5 dicembre, slitterà di qualche giorno per gli interventi di pulizia.

Uno dei proprietari, Ciro Vitiello, davanti alla folla di persone che si era radunata davanti all'attività nel vedere arrivare Vigili del Fuoco e 118, ha confermato che i danni sono stati molto limitati: solo la friggitrice e una lampada, ha spiegato, annunciando che il locale è rimasto praticamente integro e che nel giro di qualche giorno potrà essere aperto.

Incendio da Nennella: danni limitati

Oggi la trattoria era chiusa, all'interno si trovava soltanto lo staff; per la serata era stata organizzata una mini inaugurazione per i giornalisti, evento però ovviamente annullato in seguito all'incidente. Ad accorrere per primi, dopo il corto circuito, sono stati alcuni dipendenti, usando gli estintori presenti nel locale; poco dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco della squadra 18 B Centro Storico, che hanno messo in sicurezza l'area e verificato la portata dei danni. Sul posto sono stati fatti intervenire anche i sanitari del 118, a cui sono stati affidati due dipendenti rimasti lievemente intossicati dal fumo.

L'apertura rimandata di qualche giorno

La popolarità dell'attività commerciale ha fatto sì che in piazza Carità accorressero anche moltissimi passanti, incuriositi dalle sirene e dalla calca. L'apertura della nuova sede era prevista per domani, ma dovrà slittare di qualche giorno; Vitiello ha confermato che l'incendio non ha causato danni alla struttura né alle attrezzature, fatta eccezione per la friggitrice da cui è scaturito il corto circuito, e che quindi non ci saranno grossi interventi di ripristino. Contestualmente alla nuova apertura chiuderà per sempre la sede storica dei Quartieri Spagnoli, attiva dal 1949.