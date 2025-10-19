napoli
Incendio in un appartamento di via De Curtis a Napoli: trovato morto in casa uomo di 64 anni

Già nei giorni scorsi i vigli del fuoco erano intervenuti per lo stesso motivo nello stesso appartamento di via Antonio De Curtis a Napoli: in quell’occasione l’uomo era stato salvato. Indaga la polizia di Stato.
A cura di Francesca Del Boca
Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre gli agenti del commissariato di polizia San Carlo di Napoli sono intervenuti per tentare di domare un incendio all'interno di un'abitazione di via Antonio De Curtis, dove è stato purtroppo rinvenuto il cadavere di un uomo, 64 anni: si tratta del proprietario dell'appartamento, ormai carbonizzato dalle fiamme.

Secondo quanto emerso, pochi giorni fa era stato effettuato un intervento simile: in quell'occasione l'uomo era stato salvato dai vigili del fuoco. Stavolta, invece, le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto e il corpo del 64enne, ormai senza vita, è stato ritrovato in corridoio. La pista principale porta ad un gesto volontario, ma la Polizia di Stato non esclude al momento nessuna ipotesi sull'origine del rogo.

