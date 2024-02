Incendio in un appartamento di via Bernini al Vomero: vigili del fuoco e polizia sul posto Un incendio è scoppiato in un appartamento di via Bernini al Vomero: sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incendio in un appartamento in via Bernini al Vomero, all'altezza del Torrione San Martino. Da quanto apprende Fanpage.it, sul posto Vigili del Fuoco e polizia municipale. Non ci sarebbero feriti, come spiegato da Clementina Cozzolino, presidente della Municipalità 5 di Napoli (Vomero-Arenella), a Fanpage.it subito dopo l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine. Caschi gialli al lavoro per domare le fiamme.

Traffico in tilt al Vomero: l'incendio è scoppiato a poche centinaia di metri di distanza da via Morghen, dove nella notte tra martedì e mercoledì si era aperta una voragine che aveva inghiottito due automobili. Da stamattina è anche chiusa via Solimena tra via Antonio Sacchini e via Torrione San Martino, non distante dal luogo dell'incendio. Fortunatamente, come apprende Fanpage.it, non ci sono feriti e lo stesso incendio non si sarebbe esteso ad altri locali: vigili del fuoco e forze dell'ordine impegnate nei rilievi per accertarne le cause, che con ogni probabilità sarebbero di tipo accidentale.