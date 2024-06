video suggerito

Incendio in un palazzo a Pozzuoli, evacuate otto famiglie Il rogo divampato ieri sera, 29 giugno, in IV traversa Pisciarelli; sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Un incendio è divampato nella serata di ieri, 29 giugno, in IV Traversa via Pisciarelli, a Pozzuoli (Napoli), al confine con l'area di Agnano, nella periferia Ovest di Napoli; il rogo si è sviluppato al piano terra di un edificio adibito alla lavorazione e allo stoccaggio di pannelli fotovoltaici e batterie. Durante l'intervento dei Vigili del Fuoco sono state evacuate in via precauzionale otto famiglie, residenti in appartamenti nelle immediate vicinanze del palazzo interessato dall'incendio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Pozzuoli. Le cause del rogo non sono state ancora accertate, ma allo stato è probabile che si sia trattato di un incidente e che le fiamme siano partite dai materiali stoccati. Dopo le operazioni di spegnimento verrà effettuata una verifica statica sull'edificio, col supporto dell'ufficio tecnico del Comune di Pozzuoli, per verificare eventuali danni causati dalle fiamme e valutare la possibilità di consentire il rientro nelle abitazioni delle famiglie allontanate.