Ai Campi Flegrei ancora sgomberi a due settimane dalla scossa 4.6: evacuato un palazzo a Bagnoli A distanza di quasi due settimane dalla forte scossa di 4.6, ancora sfollati ai Campi Flegrei: in seguito a una verifica dei vigili del fuoco è stato evacuato un palazzo a Bagnoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Nonostante siano passate quasi due settimane ormai dalla scossa di magnitudo 4.6, la più forte mai registrata, nei Campi Flegrei, e nella fattispecie a Napoli, continuano gli sgomberi. Nel pomeriggio di oggi, martedì 25 marzo, al seguito di un sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, è stato sgomberato un edificio al civico 32 di via Lucio Silla, nel quartiere di Bagnoli, la zona più colpita dal terremoto dello scorso 13 marzo.

Trovate lesioni ai muri portanti del palazzo: sgomberate 28 persone

In particolare, stando a quanto si apprende, i vigili del fuoco hanno riscontrato lesioni ai muri portanti della struttura, decidendo per l'evacuazione in via precauzionale dello stabile: pertanto, i 14 nuclei familiari che vivono nell'edificio, per un totale di 28 persone, sono stati sgomberati; tra loro anche una donna disabile con due bambine.

A Napoli più di 300 persone sgomberate dopo il terremoto 4.6

Si aggiorna, dunque, il triste bilancio della persone che, a Napoli, per la precisione tra i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Secondo gli ultimi dati, forniti dal Comune di Napoli lo scorso 22 marzo, erano 299 le persone, in quella data, ad essere state evacuate; con le 28 persone sgomberate nella giornata odierna, dunque, si passa a un totale di 327 persone costrette ad abbandonare la propria casa.