Incendio a ridosso dell’hotel di lusso Il San Pietro di Positano: fiamme domate

Un incendio è scoppiato a ridosso del primo piano dell'Hotel "Il San Pietro" di Positano, rinomato albergo a 5 stelle della Costiera Amalfitana. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato in poco tempo le fiamme. Non si registrano danni significativi e non ci sono stati feriti. I dipendenti hanno aiutato a spegnere i focolai con gli idranti.

I dipendenti intervenuti con gli idranti: nessun danno

Il rogo è divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 luglio, ed ha preso piede in poco tempo, facilitato anche da alcuni refoli di vento. Per fortuna, il tempestivo intervento dei dipendenti della struttura, ha evitato il peggio. Prima dell'arrivo dei pompieri, hanno utilizzato gli idranti interni per estinguere i focolai. Un intervento che si è rivelato fondamentale per evitare che l'incendio si propagasse alla struttura.

I vigili del fuoco giunti sul posto dal distaccamento di Maiori e di Sorrento sono riusciti, quindi, in poco tempo a circoscrivere le fiamme, prima che potessero provocare seri danni. Il rogo avrebbe inizialmente interessato delle sterpaglie che si trovano sul costone sottostante la struttura alberghiera. La situazione, in ogni caso, è tornata alla normalità nel giro di poco, grazie all'intervento del personale dell'albergo e dei vigili del fuoco. L'incendio è stato ripreso in alcuni video amatoriali, poi pubblicati sul web, anche da alcuni diportisti che erano in mare in Costiera. Le fiamme avrebbero lambito alcuni locali tecnici.

Quindi, nessun problema per gli ospiti dell'illustre struttura ricettiva. Non è stata necessaria l'evacuazione di persone. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Amalfi e gli agenti della Polizia Locale di Positano, che hanno eseguito i rilievi di rito.