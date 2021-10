Incendio a Castellammare, in fiamme una concessionaria: 16 auto distrutte L’incendio, le cui cause sono ancora sconosciute, è divampato nella notte in una concessionaria di automobili a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme: 16 le vetture che sono state completamente distrutte dalle fiamme. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Paura questa notte a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, a causa di un incendio divampato in una concessionaria di automobili. L'allarme è scattato intorno alle due di questa notte, quando i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti all'indirizzo della concessionaria, in via Cottrau, dove erano state segnalate fiamme e fumo: l'incendio ha interessato il piazzale antistante la concessionaria di automobili. Sul posto sono prontamente intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo: il bilancio è di 16 automobili completamente distrutte dalle fiamme, mentre la facciata di una palazzina che sorge lì accanto, in viale Vittoria, è rimasta annerita. Non sono ancora note le cause del rogo, che potrebbe essere anche doloso; sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.

I precedenti: oltre 40 auto distrutte dalle fiamme ad agosto

Soltanto qualche mese fa, lo scorso agosto, una concessionaria di automobili fu interessata da un vasto incendio a Boscoreale, non molto lontano da Castellammare di Stabia. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, in via Settembrini, dovettero lavorare diverse ore per domare le fiamme, che purtroppo hanno distrutto ben dodici automobili. Anche in quella occasione furono i carabinieri ad intervenire sul posto e ad avviare le indagini per ricostruire le cause dell'incendio.

Qualche giorno prima, ancora lo scorso mese di agosto, un altro incendio interessò una concessionaria a Lago Patria, nel Comune di Giugliano, ancora nel Napoletano: in quella occasione furono 30 le automobili distrutte dalle fiamme; a causa del rogo e del fumo, inoltre, due palazzi furono evacuati.