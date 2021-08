Incendio doloso in concessionaria al Lago Patria, 30 auto distrutte e due palazzi evacuati Una concessionaria di Lago Patria, a Giugliano (Napoli) è stata distrutta dalle fiamme nella notte: a fuoco 30 automobili, evacuati i due palazzi vicini per il forte calore. L’incendio è doloso: le telecamere hanno ripreso due uomini che versano liquido infiammabile sui veicoli. Indagini affidate al commissariato Giugliano della Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Trenta automobili completamente distrutte dalle fiamme, due palazzi evacuati in via precauzionale per il forte calore sprigionato dall'incendio. È il bilancio di quello che è successo stanotte a Lago Patria, nel territorio di Giugliano, in provincia di Napoli, dove un vasto incendio è divampato in una concessionaria di automobili. Il rogo è doloso: le telecamere hanno ripreso due uomini che versavano liquido infiammabile sui veicoli.

L'allarme intorno alla mezzanotte, quando sono arrivate le prime chiamate al 113: dalla concessionaria Ab Car di via Lago Patria saliva una densa coltre di fumo e già diverse automobili erano in fiamme. Il rogo si è esteso anche alle altre vetture parcheggiate in esposizione, in pochi minuti tutta l'area è stata invasa da fiamme e fumo. I Vigili del Fuoco, intervenuti con due autobotti per spegnere l'incendio, hanno fatto evacuare in piena notte le famiglie che vivono in due palazzi che si trovano vicini alla concessionaria. La situazione è tornata sotto controllo solo diverse ore dopo, non si registrano feriti e gli edifici evacuati non hanno riportato danni.

Sul posto gli agenti del commissariato di Giugliano, che hanno ascoltato la titolare. La donna, incensurata, ha riferito di non avere mai subìto minacce né richieste estorsive. L'ipotesi dell'incendio accidentale, forse scaturito da un corto circuito in uno dei veicoli, è stata scartata già nella prima fase delle indagini: le immagini registrate dalla videosorveglianza mostrano chiaramente che si è trattato di un episodio doloso. Nei filmati si vedono infatti due persone che arrivano in sella a uno scooter poco prima della mezzanotte, scavalcano la recinzione e versano del liquido sulle automobili parcheggiate.