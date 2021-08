Incendio in una concessionaria, 12 auto distrutte dalla fiamme a Boscoreale Un incendio in una concessionaria di Boscoreale ha distrutto 12 auto e danneggiato seriamente altre sei. Danni per 300mila euro per il titolare: indagano i carabinieri, sconosciute al momento le cause dell’incendio, scoppiato in piena notte e domato dopo ore dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto di repertorio

Uno spaventoso incendio, sviluppatosi per cause non ancora note, è scoppiato nella notte all'interno di una concessionaria di automobili a Boscoreale, nella provincia di Napoli. Le fiamme sono divampate poco dopo l'una di notte: distrutte diverse automobili e danni per centinaia di migliaia di euro per il titolare. I carabinieri di Torre Annunziata stanno seguendo tutte le piste, e non escludono il dolo.

Le fiamme hanno completamente distrutto dodici automobili, altre sei hanno riportato invece sei danni. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme, e permettere così ai militari dell'Arma di effettuare i primi rilievi all'interno della concessionaria di via Settetermini. Non è ancora chiara la causa dell'incendio: non può essere escluso il dolo, ma i carabinieri al momento mantengono il massimo riserbo. La stima dei danni per il titolare della concessionaria è di circa trecentomila euro.

Carabinieri di Torre Annunziata che nella notte sono intervenuti anche per i colpi d'arma da fuoco esplosi contro due giovani, episodi accaduti in due occasioni diverse ed al momento senza correlazione tra loro: sempre a Boscoreale una presunta tentata rapina ha portato al ferimento di un giovane di vent'anni, raggiunto da un proiettile al gluteo e portato in ospedale. Ferimento che, in linea temporale, è avvenuto circa un'ora dopo lo scoppio dell'incendio. Poco prima, nella vicina Torre Annunziata, un'altra presunta rapina ha portato al ferimento di un 36enne, raggiunto da un proiettile nella gamba sinistra. Ma per entrambi, che sono anche già noti alle forze dell'ordine per piccoli reati, le versioni sono sotto controllo da parte degli inquirenti.