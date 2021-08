Due feriti per colpi d’arma da fuoco nella notte tra Torre Annunziata e Boscoreale Due giovani sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco questa notte nella provincia di Napoli: un 36enne di Torre Annunziata colpito alla gamba sinistra, un 20enne di Boscoreale ferito ad un gluteo. Due episodi apparentemente non collegati: entrambi già noti alle forze dell’ordine, hanno spiegato di essere stati vittime di rapine, ma gli inquirenti stanno accertando le loro versioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco nella notte, tra Torre Annunziata e Boscoreale, due popolosi centri della provincia vesuviana di Napoli. I due episodi sarebbero al momento non correlati, ma i carabinieri di Torre Annunziata che stanno indagando sui fatti stanno vagliando anche la veridicità delle loro ricostruzioni: entrambi hanno spiegato di essere stati vittime di presunte rapine, ma le loro versioni non avrebbero convinto gli inquirenti, che indagano a tutto tondo. I due sono risultati dagli accertamenti di rito essere già noti alle forze dell'ordine, seppur per reati minori. Al momento, comunque, non è stata ancora accertata eventuale correlazione tra i due episodi.

Il primo è stato registrato nella tarda serata, quando attorno alle 23.35 circa, un 36enne di Torre Annunziata è arrivato al Pronto soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con una ferita d'arma da fuoco alla gamba sinistra. Soccorso dai medici, che hanno allertato anche i carabinieri, l'uomo ha quindi spiegato di essere stato colpito durante una tentata rapina nel rione Provolera di Torre Annunziata, mentre si trovava su via Garibaldi. Curato dai sanitari del San Leonardo, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Il secondo episodio è avvenuto qualche ora dopo, quando un ventenne di Boscoreale è stato soccorso attorno alle 2.15 circa sempre per una ferita d'arma da fuoco che lo ha raggiunti ad un gluteo. Il ragazzo avrebbe spiegato anche in questo caso di essere stato vittima di una rapina, subita nel suo caso su viale Villa Regina di Boscoreale: per lui ferite leggermente più gravi e venti giorni di prognosi diagnosticati dai medici che lo hanno soccorso.

Sempre a Boscoreale, questa notte un incendio in una concessionaria ha distrutto 12 auto e danneggiato seriamente altre 6, con danni per 300mila euro per il titolare: indagano i carabinieri, sconosciute al momento le cause dell'incendio, scoppiato in piena notte e domato dopo ore dai vigili del fuoco intervenuti.