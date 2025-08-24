Incendio a Battipaglia, enorme nube di fumo sulla città: “Tenete chiuse le finestre”

Un grave incendio si è verificato in viale Spagna a Battipaglia, nella provincia di Salerno: il rogo sembrerebbe essere partito da alcune sterpaglie per poi raggiungere alcune attività nella zona industriale. Allertata anche l'Arpac, la sindaca Cecilia Francese invita a tenere chiude le finestre a titolo precauzionale. Sul posto, sia i vigili del fuoco sia la Protezione Civile di Eboli e Battipaglia, coadiuvati dalla Polizia Municipale, oltre alla sindaca stessa di Battipaglia.

"Dalle prime informazioni si tratta di un rogo sprigionatosi da alcune sterpaglie adiacenti ad attività della zona industriale che poi sono state interessate dalle fiamme", spiega Cecilia Francese, sindaca di Battipaglia, sui propri canali social, "Si tratta di un'azienda di latticini e un piazzale confinante con altra industria. Al momento le dinamiche sono ancora da accertare, si lavora per spegnere il rogo. Si consiglia nelle zone abitate adiacenti di tenere le finestre chiuse. Allertata anche Arpac", spiega ancora la prima cittadina di Battipaglia, "per i controlli ambientali".