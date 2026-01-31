Incendia i cassonetti a Soccavo e scappa, il motivo: “Mi dà fastidio vedere la spazzatura”

I carabinieri hanno arrestato un 45enne a Soccavo, Napoli Ovest: ha dato fuoco a dei cassonetti della spazzatura in strada e poi ha minacciato i militari con un cacciavite.

Immagine di repertorio

Vedere l'immondizia gli procurava fastidio. Si è giustificato così un 45enne di Soccavo, bloccato dai carabinieri con ancora le mani sporche di benzina, dopo aver dato fuoco ad alcuni cassonetti in strada nel quartiere della periferia Ovest di Napoli; l'uomo, che non è nuovo a questo tipo di reati, è stato arrestato: dovrà rispondere di danneggiamento seguito da incendio e di resistenza a pubblico ufficiale.

Le fiamme dai cassonetti in strada

L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, 30 gennaio. I carabinieri della stazione Rione Traiano, in servizio di pattugliamento del territorio, stavano percorrendo via Detta Pacifico quando hanno notato un incendio che partiva dai cassonetti dell'immondizia: fiamme alte, strada invasa dal fumo. Alcuni residenti hanno raccontato che il fuoco era stato appiccato da pochissimo, e che quindi il responsabile doveva per forza essere ancora nelle vicinanze.

Bloccato con le mani sporche di benzina

I militari si sono quindi messi alla ricerca e hanno individuato un 45enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, che abita a circa 15 minuti dal luogo dell'incendio. Quando l'uomo è stato fermato emanava ancora un forte odore di benzina dai vestiti e dalle mani. Inizialmente ha ammesso le sue colpe e si è anche mostrato collaborativo ma poco dopo, probabilmente resosi conto della gravità del gesto, ha cambiato totalmente atteggiamento: prima ha cercato di fuggire e poi, una volta raggiunto, ha tirato fuori un cacciavite e ha minacciato i carabinieri.

Una mossa che ha soltanto peggiorato la situazione: è stato immobilizzato e arrestato. Sui motivi del gesto ha dato una risposta che lascia poco spazio alle repliche: semplicemente, "vedere l'immondizia mi dà fastidio". Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.