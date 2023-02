In trasferta a Firenze per rapinare un Rolex, 25enne arrestato a Napoli: era ricercato da un mese Giuseppe Papi, 25 anni, è stato rintracciato dai carabinieri a Forcella, nel cuore di Napoli: era ricercato dallo scorso gennaio per la rapina di un Rolex commessa a Firenze.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Era andato in trasferta a Firenze per rapinare un Rolex: Giuseppe Papi, 25 anni, è stato arrestato dai carabinieri nel cuore di Napoli; era ricercato dallo scorso gennaio, quando si era sottratto all'esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Papi era scampato alla cattura il mese scorso, quando nei suoi confronti la Corte d'Appello di Firenze aveva emesso un ordine di carcerazione a 3 anni e 8 mesi per una rapina aggravata commessa nel capoluogo toscano: il 25enne, per strada, aveva rubato un Rolex a un cittadino fiorentino.

Il 25enne individuato grazie al monitoraggio dei social network

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno avviato un'articolata attività investigativa che, accanto ai canali tradizionali, ha visto anche il costante monitoraggio del web e dei social network, che si è rivelato fondamentale per individuare il 25enne. Così, nelle scorse ore, i militari dell'Arma hanno rintracciato Giuseppe Papi in vico Rocci, a Forcella, nel cuore di Napoli: il 25enne è stato arrestato e portato nel carcere napoletano di Poggioreale.

Rolex rubato scoperto in un pacco a Napoli

Qualche giorno fa, in un centro spedizioni a Napoli, i carabinieri hanno scoperto un Rolex rubato: in un pacco pronto per essere spedito, i militari dell'Arma hanno scoperto l'orologio di lusso e 185.645 euro in contanti; due persone sono state denunciate dai carabinieri.