video suggerito

In fuga dai carabinieri si schiantano su un’auto. Sono vicini al clan Carillo-Perfetto di Pianura Un 38enne e un 22enne sono stati denunciati a Pianura dai carabinieri dopo un tentativo di fuga per eludere un controllo; sono ritenuti vicini al gruppo Carillo-Perfetto, entrambi vittima di agguato negli anni scorsi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Appena hanno visto comparire la pattuglia dei carabinieri hanno accelerato e sono scappati. Fuga durata però pochissimo: una manciata di metri dopo si sono schiantati contro un'automobile parcheggiata. Protagonisti due giovani, M. P., 22 anni, e G. B., 38enne, vicini al clan Carillo-Perfetto, il gruppo criminale attualmente egemone nel quartiere di Pianura, periferia Ovest di Napoli. I due sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati nei Pronto Soccorso dell' "Ospedale del Mare" e del "Cardarelli" per le cure del caso. Sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Non si può, per il momento, escludere che il tentativo di fuga possa essere legato alle nuove frizioni che sono in corso tra Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta, che sarebbero culminate nel ferimento del 20enne Luca Colimoro, colpito da una pallottola al basso ventre due giorni fa: i Carillo-Perfetto sarebbero alleati coi Troncone, a loro volta vicini ad un gruppo di giovanissimi emergenti e rivali dei reduci del clan Esposito.

Poco prima delle 20 di oggi, 15 febbraio, i due si trovavano in via Cannavino, nell'area che viene considerata roccaforte del clan, tornato alla ribalta dopo gli arresti che hanno decimato i rivali, i Marsicano-Esposito. Nel tentativo di allontanarsi, presumibilmente per evitare il controllo, sono stati probabilmente traditi da una manovra azzardata; il guidatore non è riuscito a tenere il motociclo ed è finito contro l'automobile in sosta.

Leggi anche Carabiniere ferma uno spacciatore in auto, lui scappa e lo trascina per alcuni metri

Entrambi sono stati vittima di un agguato negli anni scorsi, episodi che gli inquirenti inquadrano negli scontri tra clan di Pianura. Il più giovane, il 22enne, incensurato, figlio di un ras dei Carillo-Perfetto, è stato ferito nel 2022 a Fuorigrotta. L'altro, ritenuto coinvolto nel traffico di droga della zona, era stato raggiunto dai sicari nel 2016, mentre era in automobile, gli avevano sparato contro diversi colpi di pistola.