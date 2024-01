Dall’Ikea di Afragola fuggono contromano su Circumvallazione e Autostrada, poi speronano un’auto In tre sorpresi nel parcheggio Ikea con arnesi da scasso da un carabiniere fuori servizio si danno a una folle fuga contromano, inseguiti dai militari dell’arma: 19enne arrestato. E caccia ai due complici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

In tre sorpresi a bordo di un'Alfa 159 nel parcheggio Ikea di Afragola con arnesi da scasso da un carabiniere fuori servizio si danno a una folle fuga contromano tra le auto in corsa, inseguiti dai militari dell'arma. Nel corso dello spericolato inseguimento, la loro macchina si scontra anche con un'altra auto: feriti i passeggeri, per fortuna lievemente. Braccati dai carabinieri i tra lasciano l'auto in una piazzola di sosta in autostrada A1 Milano-Napoli e cercano di darsela a gambe a piedi. Arrestato un 19enne. È caccia agli altri due.

L'Alfa inseguita sulla Circuvallazione di Casoria e sull'A1

L'episodio è accaduto nelle scorse ore. L'inseguimento si è dipanato lungo la Circumvallazione esterna di Casoria e poi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, imboccate entrambe contromano, tra i clacson degli automobilisti e manovre azzardate.

Parte tutto nel parcheggio dello store Ikea di Afragola, in provincia di Napoli. Tre persone a bordo di un’Alfa 159 si aggirano sospetti tra le ultime auto in sosta. Un carabiniere libero dal servizio se ne accorge e si avvicina. I tre lo minacciano ma comprendono che è il caso di allontanarsi. Capiscono anche che non sarà l’ultimo carabiniere a chiedergli conto della loro presenza in quel parcheggio e così danno gas all’auto.

I tre sorpresi al parcheggio Ikea da carabinieri fuori servizio

Il militare contatta la centrale operativa, parte l’inseguimento. I primi a intercettare l’Alfa sono i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria. La berlina ha imboccato contromano la circumvallazione esterna di Casoria. I carabinieri li tallonano, anche quando svoltano, ancora nel senso sbagliato, sull’Autostrada A1. Durante la corsa i tre speronano un altro veicolo ma solo la fortuna ha voluto che non ci fossero scontri disastrosi.

Nella fuga speronano un'altra auto

I tre fuggitivi abbandonano l’auto nella piazzola di sosta davanti alla sezione di polizia stradale e si affidano alle loro gambe. Attraversano di corsa l’intera carreggiata autostradale ma dall’altra parte si ritrovano una seconda pattuglia. Il 19enne è finisce in manette, gli altri due riescono a farla franca. Nella loro auto strumenti per lo scasso, sulla carrozzeria due targhe appartenenti ad un’auto rubata. Il 19enne è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Intanto continuano le ricerche per rintracciare i complici. Per gli occupanti del veicolo speronato qualche piccola lesione e tanto spavento.