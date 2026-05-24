Atti osceni tra uomini vicino all’Ikea di Afragola, l’inchiesta: “Trasformato in luogo di incontri, partner adescati con gli sguardi”. Altre 2 denunce

Gli agenti della Polizia Locale in borghese hanno denunciato altri due uomini sorpresi in atti osceni vicino all’Ikea di Afragola: sarebbe diventato un luogo di incontri. I partner adescati con gli sguardi.

Altri due uomini denunciati per atti osceni nei pressi del centro commerciale Ikea di Afragola. Sorpresi in flagranza dalla polizia locale in borghese, nell'ambito di una operazione disposta dal Comandante Antonio Piricelli. Secondo i caschi bianchi, l'area alle spalle del complesso commerciale del noto marchio svedese si sarebbe trasformata in un luogo di incontri e di appuntamenti. I potenziali partner sarebbero adescati attraverso un gioco di sguardi. Il fenomeno ormai è molto diffuso. Non è la prima volta, infatti, che la polizia municipale denuncia uomini per atti osceni in quella zona. Qualche settimana fa ne furono sorpresi sei. Si tratta, comunque, di un'area molto frequentata, anche da famiglie con bambini, in particolare nel weekend, senza contare che si trova a ridosso del cimitero cittadino.

Inchiesta della Polizia Locale: il parcheggio Ikea trasformato in luogo di incontri

I controlli nella zona con il personale in borghese continueranno anche nei prossimi giorni, assicurano fonti della Polizia Locale. Alcune aree, secondo i caschi bianchi, sono diventate teatro costante di incontri tra persone di sesso maschile, le quali in pieno giorno si appartano in un’area munita di sbarra nello spazio antistante il parcheggio del centro commerciale Ikea ed a pochi passi dal cimitero comunale, un luogo dove transitano numerose persone, bambini, donne, e dove senza vergogna questi cittadini commettono atti osceni.

Il Comandante Piricelli dopo le numerose persone di sesso maschile già denunciate nelle scorse settimane, ha intensificato le attività di controllo della zona, ed ha disposto attività di monitoraggio dei luoghi con Agenti in borghese. Il dato, secondo fonti di Polizia Locale, sarebbe diventato più allarmante. Accertato un continuo via vai di persone, che interagiscono attraverso sguardi. Dopo il primo segnale, avverrebbe il primo approccio. I potenziali partner si apparterebbero nel piazzale, cercando intimità alla luce del sole ai confini con l’autostrada, un luogo che oltre ad essere ubicato nei pressi del parcheggio del centro commerciale è posto a pochi passi dal cimitero. Durante le attività di controllo gli Agenti della Polizia Locale hanno posto in stato di fermo altri due cittadini, di sesso maschile, colti in flagranza di reato, intenti a compiere atti osceni in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza. Al termine delle attività i due cittadini sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.