In casa dei gestori della palestra 90mila farmaci illegali: anche il Gh, 500 euro a confezione La Guardia di Finanza ha denunciato i gestori di una palestra del Napoletano: avevano la casa piena di medicinali dopanti, molti quelli usati bodybuilder.

A cura di Nico Falco

Una singola confezione costa fino a 500 euro, garantisce risultati visibili in pochissimo tempo ma è collegato anche a gravi effetti collaterali: anche il GH, Growth Hormone, ormone della crescita, è stato trovato tra gli oltre 90mila farmaci sequestrati dalla Guardia di Finanza, provenienti dall'Est Europa e che avrebbero fruttato, una volta immessi sul mercato nazionale, guadagni illeciti per un milione di euro. I medicinali sono stati trovati a Casoria e ad Afragola (Napoli), negli appartamenti dei due gestori di una palestra, che sono stati denunciati.

Le operazioni sono state condotte dalle Fiamme Gialle del gruppo di Frattamaggiore che, una volta intercettata la spedizione, e trovati i farmaci illegali all'interno, hanno rintracciato i destinatari, i due personal trainer. Sono scattate le perquisizioni e nelle case sono stati rinvenuti e sequestrati 90.515 prodotti confezionati. Tra i farmaci ad effetto dopante sono state trovate numerose dosi di anabolizzanti e androgeni, spesso usati per le gare di bodybuilding e inseriti nella lista dei medicinali vietati della World Anti- Doping Agency (WADA) perché molto pericolosi per la salute: tali sostanze, infatti, che hanno lo scopo di accelerare l'ipertrofia muscolare, quindi far crescere più velocemente i muscoli, causano gravi effetti collaterali perché alterano i normali processi ormonali.