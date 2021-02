Troppi ricoveri Covid19, in Campania i posti letto negli ospedali sono al collasso. Lo certifica il report dell’Unità di Crisi per l’emergenza Covid19, pubblicato oggi, 11 febbraio 2021, secondo il quale, è occupato il 58,20% dei posti letto in Terapia Intensiva e l’82,70% di quelli in degenza ordinaria. A fine novembre, nel pieno della seconda ondata, fu proprio il livello di saturazione dei posti letto uno dei parametri sforati che portò la Campania in Zona Rossa. All’epoca il tetto massimo da non superare era fissato al 30% per le terapie intensive e al 40% per le ordinarie di area medica per non essere considerati area a rischio. La Campania in quel caso aveva un tasso di occupazione rispettivamente del 34% e del 43%, numeri notevolmente inferiori a quelli di oggi, aggiornati all’8 febbraio 2021. Per l’Unità di Crisi della Regione Campania, “i dati relativi all’andamento degli accessi ospedalieri di pazienti Covid sintomatici, con necessità di ricovero in area medica nonché in regime di terapia intensiva” rappresentano un “ulteriore elemento di criticità. Alla data dell’8 febbraio si rilevano significative criticità relative al tasso di occupazione posti letto”.

Occupazione dei posti letto per provincia

Secondo il report dell'Unità di Crisi, i posti letto disponibili in terapia intensiva in Campania sono 189, di questi 110 sono occupati alla data dell’8 febbraio 2021, pari al 58,20%. Nello specifico, se si analizzano i dati per provincia è Salerno quella messa peggio, con 30 posti letto occupati su 40 disponibili (75,00%). A Napoli sono occupati 48 posti su 91 di terapia intensiva (52,75%). Ad Avellino 12 su 17 (70,59%). A Benevento 6 su 12 (50,00%). A Caserta 14 su 29 (48,28%).

Non va meglio per le occupazioni dei posti letto delle degenze ordinarie, in Campania sono 1248 occupati su 1509 pari all’82,70%. Anche in questo caso è la provincia di Salerno ad avere i dati peggiori, con 236 posti letto occupati su 244 (96,72%). A Napoli sono occupati 793 posti su 934 (84,90%), ad Avellino 58 su 64 (90,63%), a Benevento 38 su 93 (40,86%), a Caserta 123 su 174 (70,69%).