In Campania 7 scuole su 10 hanno bisogno di manutenzione urgente: il dossier di Legambiente I dati del report nazionale Ecosistema Scuola di Legambiente: in Campania appena l’1,4% degli edifici scolastici ha ricevuto interventi di adeguamento sismico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sette edifici scolastici su dieci hanno bisogno di manutenzione urgente, ed uno solo su dieci dispone del certificato di collaudo statico e quello di agibilità. I numeri della Campania emergono dal Report nazionale Ecosistema Scuola di Legambiente, giunto alla 24esima edizione e presentato quest'oggi nella Chiesa dei Cristallini, nel Rione Sanità di Napoli, e presentano un quadro quanto mai complicato per la regione campana. Report che raccoglie i dati 2023 dei cinque capoluoghi della Campania e che riguardano 470 edifici scolastici tra scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, frequentati da una popolazione di oltre 107mila studenti.

Negli ultimi 5 anni, si legge nel report, appena l'1,4% degli edifici scolastici ha ricevuto interventi di adeguamento sismico, sebbene il 75% delle amministrazioni dichiari di averli realizzati. Così per l'efficientamento energetico: il 66,7% delle amministrazioni ha spiegato di averlo fatto, ma sono stati un beneficio solo per il 2,2% delle scuole. Male anche il servizio mensa, gratuito appena per il 28,4% dei beneficiari.

"Obiettivo della nostra indagine annuale è garantire scuole di qualità e sicure a tutte le ragazze e i ragazzi", ha spiegato Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania, "ma, ancora una volta, i dati per la Campania sono chiari: a pesare sullo stato di salute degli edifici scolastici sono soprattutto i ritardi che si registrano sul fronte della sicurezza. Un'emergenza ormai cronica, con ritardi su digitalizzazione, trasporti, ed efficientamento energetico e in questo quadro l'autonomia differenziata rischia di non aiutare la scuola. Purtroppo", ha concluso Ferro, "dobbiamo evidenziare che la legittima ambizione, obiettivo del Pnrr e di molti governi del passato, di realizzare una nuova generazione di edifici scolastici che rispondessero alle esigenze educative, climatico-ambientali, sociali delle giovani generazioni, procede con molta lentezza".