In 20 contro 4 tolgono maglie e striscioni avversari: 13 Daspo ai tifosi della Juve Stabia Lo scorso 6 dicembre in 20 armati di mazze a volto coperto entrarono in un pub di Castellammare facendosi consegnare maglie e striscione da 4 tifosi altoatesini.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si erano fatti consegnare sciarpe e maglie ad alcuni tifosi del Sudtirol giunti a Castellammare di Stabia per seguire la gara contro la Juve Stabia mentre erano all'interno di un pub: a distanza di due mesi, per tredici di loro sono scattati Daspo per 4 e 5 anni, dopo essere stati identificati dalla Questura di Napoli. Si tratta di persone che vanno dai 18 ai 27 anni di età. L'episodio, che aveva suscitato anche molta indignazione sui social dopo che le immagini del "colpo" erano state diffuse da diverse pagine e gruppi pro ultras sui social network, è avvenuto lo scorso 6 dicembre.

In venti avevano fatto irruzione in un pub di Castellammare di Stabia a volto coperto ed armati di mazze, facendosi consegnare da alcuni tifosi altoatesini (quattro in tutto) i vestiti con i colori biancorossi e uno zaino, contenente una maglia ed uno striscione, per poi scappare. Dalle indagini degli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, svolte anche grazie alle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, sono partite le identificazioni dei responsabili, uno dei quali poco dopo si era anche fatto consegnare denaro da uno dei tifosi altoatesini. Non ci furono feriti, ma l'episodio lasciò il segno, tanto che la domenica successiva gli ultras altoatesini esposero uno striscione polemico contro i rivali stabiesi.

L'agguato ai tifosi del Sorrento sulla Circum a fine gennaio

Pochi giorni fa un altro episodio aveva macchiato la tifoseria stabiese: il 27 gennaio scorso, infatti, fu preso d'assalto un treno della Circumvesuviana dove viaggiavano tifosi del Sorrento di ritorno dalla trasferta di Torre del Greco. Le immagini della violenza scossero l'opinione pubblica e la stessa società prese le distanze dal comportamento sconsiderato degli aggressori attraverso una nota ufficiale:

La S.S. Juve Stabia 1907 si dissocia in maniera netta e decisa dai teppisti, non definiamoli tifosi, che ieri hanno assaltato il treno della circumvesuviana diretto a Sorrento con a bordo i tifosi del Sorrento. Come società esprimiamo la più ferma e decisa condanna morale e civile nei confronti di queste persone che hanno solo infangato il nome della nostra splendida città e che non devono, nella maniera più assoluta, essere accostati ai nostri appassionati e civilissimi tifosi che non possono essere etichettati per le deplorevoli azioni di in gruppo di teppisti.

Esprimiamo, come società, la nostra forte posizione di dissenso e la vicinanza alla società del Sorrento Calcio, alle famiglie e alle persone ferite, condannando fermamente il vile gesto.