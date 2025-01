Pietre e bottiglie contro il treno della Circum con a bordo i tifosi avversari: 2 feriti, follia a Castellammare Assalto ultras a un treno della Circumvesuviana a Castellammare di Stabia: sul convoglio c’erano i tifosi del Sorrento dopo la partita di Serie C andata in scena a Torre del Greco. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

Un vero e proprio assalto alla diligenza in stile Far West quello andato in scena nella serata di ieri, domenica 26 gennaio, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: ultras hanno assalito il treno della Circumvesuviana alla stazione di via Nocera, a bordo del quale si trovavano i tifosi della squadra avversaria; in due sono rimasti feriti. L'assalto al treno è avvenuto, infatti, al termine della partita di calcio del campionato di Serie C tra la Turris e il Sorrento che si era disputata poco prima allo stadio di Torre del Greco ed era stata vinta dalla squadra ospite: sul convoglio si trovavano proprio i tifosi del Sorrento, che stavano facendo ritorno in Penisola.

Quando il treno della Circum si è fermato alla stazione di Castellammare di Stabia, un gruppo di ultras, incappucciati, ha iniziato a lanciare pietre e bottiglie di vetro contro il convoglio: alcuni finestrini sono andati in frantumi, cosicché gli ultras sono riusciti a lanciare all'interno dei vagoni anche i fumogeni che avevano precedentemente acceso. Nonostante i danni ingenti, il treno è riuscito a ripartire e a raggiungere la stazione di Sorrento.

Il sindaco di Castellammare: "Delinquenti"

Dura la reazione del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, che sui suoi canali social ha così commentato le immagini di quanto accaduto alla stazione di via Nocera: "Siete solo dei delinquenti! Non definitevi tifosi, non siete cittadini di Castellammare di Stabia. Quanto accaduto questa sera alla stazione della Circumvesuviana di via Nocera è un gesto ignobile, che non ammette scusanti, che va condannato senza mezzi termini. Questi sono atti perpetrati da chi ha scelto la violenza, infangando il nome della nostra città" ha detto il primo cittadino.

"Mi auguro che le forze dell'ordine – prosegue il sindaco Vicinanza – facciano piena luce sui responsabili per garantire che simili episodi non si ripetano. Castellammare di Stabia non è questo: non è violenza, non è vandalismo, non è odio!".