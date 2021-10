Ilona Castaldo morta in un incidente in autostrada, le indagini: caduta dalla moto e travolta dalle auto Proseguono le indagini sulla morte di Ilona Castaldo, la 26enne di Afragola (Napoli) deceduta in un incidente in moto sull’autostrada, tra Napoli e Casoria, nella notte tra martedì e mercoledì. La dinamica non è stata ancora del tutto ricostruita: possibile che la ragazza sia caduta dal mezzo e sia stata travolta dalle automobili in arrivo.

A cura di Nico Falco

È ancora in via di ricostruzione la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Ilona Castaldo, la 26enne morta nella notte tra martedì e mercoledì sull'autostrada A1 Napoli-Milano, nel tratto tra Casoria e il bivio della Tangenziale di Napoli, in direzione Roma. La giovane, di origini ucraine, si era trasferita in Italia quando era molto piccola e viveva nel centro storico di Afragola, in provincia di Napoli. Sarebbe morta sul colpo: quando sono arrivati i sanitari il suo cuore aveva già smesso di battere.

La ragazza era su una motocicletta condotta da un'amico, aveva passato la serata a Napoli e probabilmente stava tornando a casa. Erano circa le 2, la moto aveva da poco superato il Punto Blu quando si è verificata la tragedia. Coinvolte, oltre al mezzo su cui c'erano i due ragazzi, anche tre automobili. Quello che è successo in quegli istanti è al centro delle indagini, condotte dalla sottosezione Napoli Nord della Polizia Stradale. Le condizioni della motocicletta, che all'arrivo dei soccorritori era stata già alzata e posizionata sul cavalletto, farebbero pensare che il mezzo non fosse stato travolto e che non avesse centrato un altro veicolo, o che almeno l'impatto non fosse stato devastante.

Tra le ipotesi, quella secondo cui Ilona, che era seduta come passeggero, potrebbe essere caduta durante la marcia, in conseguenza di una manovra brusca o di una momentanea perdita di controllo del guidatore. La ragazza sarebbe quindi finita sulla carreggiata e le altre automobili non avrebbero avuto modo di evitarla; sarebbe stata quindi travolta dalle vetture in arrivo e sarebbe stata uccisa sul colpo. Sul corpo della 26enne verrà effettuata l'autopsia, fissata per i prossimi giorni, che sarà fondamentale per capire le cause del decesso. Il ragazzo che guidava la motocicletta, ricoverato nell'immediato nell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore (Napoli), non è in gravi condizioni e potrebbe essere ascoltato dagli investigatori nelle prossime ore.