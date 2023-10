Il tram storico di Napoli intrappolato a piazza Nazionale dalle auto in sosta selvaggia Il tram storico stava facendo una corsa domenicale nell’ambito della kermesse Open House. Cracco: “Questi mezzi di trasporto vanno tutelati di più”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il tram storico in uscita in occasione della kermesse Open House Napoli resta intrappolato a piazza Nazionale dalle auto in sosta selvaggia sui binari. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri, domenica 22 ottobre 2022. Il tram storico 1029 era uscito in mattinata dal deposito di San Giovanni a Teduccio, per un suggestivo giro turistico nel capoluogo. A bordo un nutrito numero di viaggiatori, interessati e rivivere emozioni di altri tempi.

Il tram storico bloccato a piazza Nazionale

Purtroppo, però, una volta arrivato in piazza Nazionale, al centro storico, il tram è rimasto bloccato per alcuni istanti, a causa delle auto parcheggiate proprio sui binari. Fortunatamente, il tutto è durato poco. I proprietari delle vetture, infatti, sono usciti subito ed hanno spostato le macchine. La scena è stata ripresa in un video poi pubblicato sulla piattaforma social cinese TikTok. La responsabilità del blocco non è da attribuire al tram o al conducente, come detto, bensì alle auto parcheggiate in sosta vietata.

Cracco: "Vanno tutelati i tram"

A bordo del tram storico c'era anche Augusto Cracco, ex manager di Ctp, che stava facendo da cicerone ai passeggeri di Openhouse: "Posso dire che il tram va maggiormente tutelato – spiega a Fanpage.it – Già la situazione pare migliorata nell'area di San Giovanni grazie al nuovo spartitraffico, ancora no nei paraggi del deposito. Sicuramente porterà dei vantaggi la programmata installazione delle telecamere nelle corsie preferenziali, assieme all'asservimento semaforico. Questo soprattutto in ottica ritorno del tram a Piazza Vittoria e poi a Piazza Sannazaro".

Open House Napoli è il festival gratuito andato in scena nel weekend 20-22 ottobre per il quinto anno consecutivo. Nell'ambito della kermesse molti luoghi della città, spesso inaccessibili, aprono le porte ai cittadini, regalando visite suggestive.