Il TikToker Patrizio Chianese fa mangiare fazzoletto al cavallo e viene denunciato, poi si scusa: “Ho sbagliato” La denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs): “Video degradante, ho denunciato”. Le scuse del tiktoker: “Ho sbagliato, ma ho fatto finta. Perdonatemi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tiktoker Patrizio Chianese “si soffia il naso con un fazzoletto di carta e poi lo dà in pasto ad un cavallo”. Il video viene pubblicato sui social dove diventa subito virale. A segnalare l'accaduto è il parlamentare ambientalista Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che ha annunciato di aver sporto denuncia contro il popolare tiktoker. A stretto giro è arrivato anche il video di scuse di Chianese: “Volevo scherzare, ma ho sbagliato. Perdonatemi”, ha detto ai suoi follower, spiegando anche di non aver soffiato sul serio il naso, ma di averlo solo simulato.

Chianese, 1,4 milioni di followers, è, infatti, molto noto sul popolare social cinese, grazie ai suoi video, apprezzati soprattutto dai più giovani. Vende panini da ambulante in provincia di Napoli e a breve potrebbe essere socio in affari con un'altra famosa tiktoker, Carmen “NewMartina”, che ha fatto la sua fortuna con le pellicole e le cover per cellulari, per l’apertura di un negozietto d’asporto panini nella zona della Ferrovia a Napoli.

La denuncia di Borrelli: “Video degradante, ho denunciato”

Il video del cavallo che mangia il fazzoletto è stato segnalato dal deputato animalista Francesco Emilio Borrelli (Avs), che in una nota scrive:

"Si soffia il naso con un fazzoletto di carta e poi lo dà in pasto ad un #cavallo. È quello che si vede in un video pubblicato su #TikTok, che molti utenti ci hanno segnalato, il cui protagonista è il TikToker Patrizio Chianese, originario di #Afragola, noto tra l’altro per il suo chiosco di hotdog".

E aggiunge:

"Certi soggetti pur di accumulare visibilità, followers e popolarità commettono le azioni più degradanti credendo poi che siano divertenti ai danni degli esseri più deboli o inconsapevoli. Per questo denunciamo con forza da tempo che tik-tok sia in buona parte il megafono del degrado sociale e dei cantori della criminalità. Continueremo a denunciare questa deriva sociale cominciando proprio da quest’ultimo episodio. Abbiamo denunciato Chiaiese per maltrattamento sugli animali e ci aspettiamo dei provvedimenti. Questo gesto è il simbolo della mancanza totale di rispetto per gli animali, per i loro diritti, per la loro dignità. Inoltre vogliamo sapere in che maneggio si trovasse questo soggetto, chi l'ha autorizzato a fare il video, perché nessuno è intervenuto per fermarlo?".

La replica del TikToker: “Ho sbagliato, ma ho fatto finta”

In un altro video su TikTok, Patrizio Chianese si è poi scusato con i suoi follower:

“Ragazzi, prima di scrivere altri commenti, ascoltate quello che vi voglio dire. Voglio chiedere umilmente scusa a tutti. Tutti possono commettere degli errori nella vita. Io l'ho commesso. Mia mamma e mio padre mi hanno insegnato dei valori: rispettare le persone e gli animali. Io volevo scherzare e ridere di una cosa di cui non c'è da ridere. Ma io il naso non l'ho soffiato, ho fatto solo il rumore con la bocca, e il cavallo è di mio zio, prende le cose da terra, le mastica e le risputa. Io lo sapevo perciò gli ho messo il fazzoletto. Infatti, lo mastica e poi lo risputa. Mi merito i commenti negativi, ma perdonatemi. Non sono così come mi avete visto. Andrò dalle persone che hanno segnalato il video per giustificarmi personalmente. Posterò contenuti diversi anche per i bimbi. È stata una bravata, non si fa”.