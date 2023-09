Il sito internet della Regione Campania irraggiungibile da ore Il sito offline da diverse ore: fonti riferiscono a Fanpage.it che si tratterebbe di manutenzione ordinaria, ma al momento non si sa quando sarà ripristinato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Il sito della Regione Campania è irraggiungibile da diverse ore: e non si sa quando sarà ripristinato. Già prima delle 17 il portale dell'amministrazione regionale campana risultava già irraggiungibile da qualunque dispositivo, e la situazione dopo alcune ore non si è ancora normalizzata. Fonti interne contattate da Fanpage.it riferiscono che in realtà si tratterebbe di una manutenzione programmata, ma la mancanza di avvisi sul sito e soprattutto la durata dell'intervento hanno alimentato non pochi dubbi a chi tentava di accedere al portale regionale.

Il sito della Regione Campania irraggiungibile da diverse ore nella giornata di oggi

Il pensiero è andato, ovviamente, anche a qualche giorno fa, quando lo stesso presidente Vincenzo De Luca parlò di un attacco hacker al sistema informatico della Regione Campania che, tuttavia, è stato "governato, essendoci preparati per tempo". Prima della spiegazione di Vincenzo De Luca non si ancora parlato dell'attacco, che sarebbe avvenuto nel fine settimana precedente trascorso. "L'esposizione di un mondo produttivo digitalizzato ad attacchi informatici è dietro l'angolo", aveva spiegato ancora De Luca, che poi aveva anche aggiunto: "Abbiamo voluto realizzare un sistema informatico gemello a protezione di quello della Regione per essere pronti a non perdere i dati e non farci bruciare le nostre conoscenze. Lo stiamo realizzando all'Università di Salerno". Parole che, a distanza di sette giorni, hanno fatto "sospettare" che si trattasse di un nuovo attacco. Tuttavia, fonti interne alla Regione Campania, contattate fin dal primo pomeriggio, hanno precisato che si tratta solo di manutenzione programmata, sebbene al momento non si conoscano ancora i tempi di ripristino del portale regionale.