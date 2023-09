Regione Campania, attacco hacker ai sistemi informatici Attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Campania: lo ha svelato Vincenzo De Luca, che aggiunge: “Attacco governato essendoci preparati per tempo”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un attacco hacker al sistema informatico della Regione Campania: attacco che però, è stato "governato, essendoci preparati per tempo", ha spiegato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Lo stesso De Luca per la prima volta ha menzionato l'attacco, che sarebbe avvenuto nel fine settimana appena trascorso. Lo ha fatto durante la cerimonia inaugurale del congresso nazionale della Società italiana di Fisica, ospitato quest'anno nella sede di Fisciano dell'Università di Salerno. "L'esposizione di un mondo produttivo digitalizzato ad attacchi informatici è dietro l'angolo", ha spiegato ancora De Luca, che poi ha aggiunto: "Abbiamo voluto realizzare un sistema informatico gemello a protezione di quello della Regione per essere pronti a non perdere i dati e non farci bruciare le nostre conoscenze. Lo stiamo realizzando proprio qui all'Università di Salerno".

Nei giorni scorsi, vi erano stati anche diversi problemi di accesso alla rete internet che serve gli uffici della Regione Campania, finita fuori uso per un non meglio precisato guasto. Vincenzo De Luca ha spiegato quest'oggi anche come "questo fine settimana il sistema informatico della Regione Campania ha subito un attacco informatico che abbiamo governato, essendoci preparati per tempo". Gli attacchi hacker a siti istituzionali sono diventati sempre più frequenti negli ultimi anni, e sono aumentati esponenzialmente soprattutto dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia: proprio i collettivi russi sembrerebbero essere dietro agli attacchi al portale del Parlamento Europeo ma anche a quelli del Ministero del Lavoro e del Consiglio Superiore della Magistratura italiani. Da qui l'esigenza, crescente, di maggiore cybersicurezza.

Frattasi: "Agenzia Cybersicurezza ha dato supporto"

Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, proprio a margine della firma del protocollo d'intesa per la realizzazione di un centro di supercalcolo integrato a Napoli, ha spiegato riguardo l'attacco al sistema informatico della Regione Campania che "l'Agenzia ha dato supporto e consigli necessari per fare in modo che l'attacco hacker portato per diversi giorni non producesse danni particolarmente gravi. Sono soddisfatto", ha aggiunto ancora Frattasi, "perché posso registrare un fatto positivo, ovvero un organismo pubblico che finalmente si difende bene di fronte a un attacco informatico. Non sempre accade questo e non perdo mai occasione per ricordare quanto siano importanti gli investimenti del pubblico sulla sicurezza informativa, perché significa mettere in sicurezza il Paese".