"Mi candido a presidente della Regione Calabria". Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Il primo cittadino ha sciolto le riserve dopo una settimana di riflessione. Non lascerà comunque l'incarico di sindaco di Napoli, in scadenza quest'anno, per il quale è al secondo mandato e non è ricandidabile. De Magistris conosce bene la Calabria, dove è stato sostituto procuratore della Repubblica a Catanzaro, all'inizio degli anni Duemila. La moglie Maria Teresa Dolce è originaria della stessa città calabrese e l'ex pm trascorre spesso le vacanze estive in Calabria. Le elezioni regionali dovrebbero tenersi l'11 aprile prossimo. De Magistris già oggi sarà a Cosenza e Rende per incontri politici, in vista dell'avvio della campagna elettorale. L'ex pm aveva già lasciato intravedere questa possibilità negli scorsi giorni, precisando però che non si sarebbe dimesso da sindaco a Napoli a febbraio, in quanto la legge elettorale regionale della Calabria non prevede incompatibilità a differenza di quella della Campania. Una settimana fa, infatti, a margine dell'ultimo rimpasto della giunta comunale, De Magistris aveva detto: "Deciderò tra domenica e lunedì Ma sono sempre più convinto per il sì. Se dovessi accettare, sarebbe nel solco di una coalizione civica al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato”.

De Magistris è ormai in scadenza del suo ultimo mandato da sindaco di Napoli. Una settimana fa ha presentato la nuova giunta, con Carmine Piscopo vicesindaco, e i neo-assessori Marco Gaudini e Giovanni Pagano, che hanno preso le deleghe rispettivamente ai Trasporti e al Lavoro. Mentre sono usciti dall'esecutivo cittadino Enrico Panini e Monica Buonanno. “La legge regionale calabrese – aveva spiegato De Magistris in quell'occasione – non impone le dimissioni del sindaco. Quindi non ho alcun motivo per lasciare la guida della città". L'incompatibilità con la carica di sindaco, infatti, scatterebbe eventualmente solo dopo l'elezione in Calabria. De Magistris quindi dovrebbe dimettersi in quel caso nel tempo intercorrente alle elezioni amministrative a Napoli, previste al momento per fine giugno, salvo proroghe. In quel caso, la fascia tricolore passerebbe al vice Carmine Piscopo. De Magistris già la settimana scorsa aveva lasciato trapelare un esito positivo sulla sua decisione di candidarsi in Calabria: "In questi giorni – aveva detto – ho avuto delle chiacchierate perché per sciogliere la riserva è fondamentale ascoltare e se dovessi decidere per il sì, si aprirà una fase di ascolto per vedere chi ci sta ad affrontare questa battaglia che sarà entusiasmante e che ci porterà alla vittoria”. “Sono sempre più convinto – aveva concluso – di sciogliere positivamente la riserva perché le sollecitazioni mi sono venute dal basso e perché mi sento profondamente legato alla Calabria. È una sfida che ha anche delle somiglianze, pur con le debite differenze, con quanto accadde a Napoli 10 anni fa”.