Il sindaco di Castelvenere pubblicizza la sagra: “Per 3 giorni qui vendete solo vino” Il primo cittadino ha invitato gli esercenti locali a vendere soltanto il vino del territorio durante la Festa del Vino, in programma dal 26 al 28 agosto.

A cura di Redazione Napoli

Prende il via oggi, venerdì 26 agosto – e durerà fino a domenica 28 agosto – la Festa del Vino di Castelvenere, nella provincia di Benevento: la cittadina del Sannio è quella che in Italia ha la maggior superficie occupata da vitigni. Per l'occasione, il sindaco di Castelvenere, Alessandro Di Santo, ha rivolto un invito singolare agli esercenti locali: "Nei tre giorni della manifestazione invito i titolari dei bar a vendere solo vino di Castelvenere, evitando altre bibite, fatta eccezione per l'acqua" ha detto. Il primo cittadino ha poi precisato che "sarebbe un segnale forte ed importante per i tanti appassionati che giungeranno in paese per la Festa del Vino, giunta alla sua quarantesima edizione". "Il vino – ha aggiunto ancora il sindaco Di Santo – torna protagonista all'interno delle caratteristiche cantine tufacee immerse nel suggestivo borgo medievale che farà da vetrina a tutte le ‘etichette', esclusivamente di Castelvenere".

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con l'amministrazione comunale, prende il via oggi, venerdì 26 agosto, alle ore 18, con il brindisi con la locale falanghina alla Torre Venere. Durante la manifestazione, un'Ape Car degli anni Sessanta fungerà da enoteca mobile, vetrina per i vini e le etichette del territorio e banco da degustazione; un altro punto degustazione – novità di questa quarantesima edizione – è stato allestito invece presso la Torre Venere. "Ringrazio i tanti volontari della Pro Loco che stanno lavorando senza sosta per allestire l'evento e l'amministrazione comunale sempre al nostro fianco" ha dichiarato il presidente, Domenico Iannucci.