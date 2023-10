Il registratore di cassa c’è ma non trasmette i dati: controlli e multe della Polizia a Napoli Sabato notte di controlli e sanzioni nelle zone della movida napoletana.

A cura di Redazione Napoli

Si chiama «mancata memorizzazione elettronica» e cosa sia lo spiega chiaramente l'Agenzia delle Entrate:

Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate.

In pratica: pure se non c'è obbligo di scontrino, il registratore di cassa deve annotare (digitalmente) l'introito e i dati vengono inviati all'Agenzia delle Entrate. Basta non tenere collegato il dispositivo ed ecco l'evasione fiscale.

Ieri i poliziotti del commissariato Bagnoli, Secondigliano e Decumani hanno lavorato molto nelle zone della movida di Napoli e fra le sanzioni elevate ad alcuni esercizi commerciali, tre sono state «contestazioni per mancata memorizzazione elettronica». Il sospetto è che nelle notti gonfie di turisti e ragazzi nelle zone più "gettonate" di Napoli il trucchetto riesca a molti.

Tornando ai controllim ieri in zona Coroglio-Bagnoli, i poliziotti hanno identificato 106 persone, di cui 36 con precedenti di polizia, controllato 21 veicoli, sanzionate 4 persone al Codice della Strada per protrazione della sosta limitata o regolamentata; infine, una persona è stata denunciata per inosservanza di un provvedimento dato dall'autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della "movida", gli agenti dei commissariati San Ferdinando, Vomero, Chiaiano, San Carlo Arena, Palazzo di Giustizia, i finanzieri con le unità Cinofile antidroga, e della Polizia Locale hanno effettuato controlli nelle zone di Chiaia, Vomero e Bagnoli. Nel corso del servizio gli agenti, a Chiaia, hanno identificato 53 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, controllati 12 veicoli e contestata una violazione al Codice della Strada per guida senza patente in quanto revocata.

Sono stati inoltre, controllati 4 esercizi commerciali. Ancora, gli agenti del commissariato Vomero a San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D'Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone hanno identificato 40 persone, di cui 2 con precedenti di polizia.