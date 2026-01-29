napoli
video suggerito
video suggerito

Il pizzo compare nelle fatture: confiscati beni per 30 milioni a imprenditore vicino al clan Belforte

A seguito del provvedimento della Corte di Cassazione, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno eseguito la confisca di beni per 30 milioni a un imprenditore ritenuto attiguo al clan Belforte di Marcianise, nel Casertano.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

La Direzione investigativa antimafia, la Divisione anticrimine della Questura di Caserta e i militari della Guardia di Finanza di Caserta, a seguito del provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione, hanno eseguito la confisca di beni per 30 milioni di euro a un imprenditore, attivo nel settore del cemento e della ristorazione, ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Belforte, attivo a Marcianise e nelle zone limitrofe, nella provincia di Caserta.

Il provvedimento di confisca, che segue il sequestro già eseguito nel 2022, come disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stato eseguito, come detto, ai danni di un imprenditore, ritenuto contiguo al clan Belforte, già condannato in via definitiva per aver messo in piedi una strutturata modalità di riscossione delle estorsioni, che comparivano in fatture "gonfiate", che le vittime corrispondevano per "mettersi a posto" con il clan.

I beni confiscati all'imprenditore

La confisca, si ribadisce, riguarda beni per un valore totale di 30 milioni di euro, incamerati ora al patrimonio dello Stato. Nel provvedimento di confisca all'imprenditore rientrano:

Leggi anche
A Casalnuovo gli imprenditori dovevano pagare il clan per lavorare: 6 arresti
  •  2 interi compendi aziendali e quote di altre 2 società;
  • 62 immobili ubicati nelle province di Caserta, Benevento, Salerno e Parma (13 terreni, 14 abitazioni, 2 opifici industriali, 32 garage/magazzini e una multiproprietà in Costiera Amalfitana);
  • 47 rapporti finanziari;
  • 18 beni mobili registrati (2 autovetture e 16 mezzi industriali).
Caserta
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Elicottero caduto a Benevento: morto anche il pilota, le vittime dell'incidente sono due
Nello schianto è morto anche l'imprenditore Pasquale Esposito
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views