Il piccolo Ethan torna in Italia dagli Stati Uniti, affidato alla mamma: il caso è chiuso

A cura di Redazione Napoli

Si conclude con un lieto fine, è il caso di dirlo, la vicenda del piccolo Ethan, che lo scorso 30 agosto era stato sottratto alla madre italiana e condotto negli Stati Uniti dal padre, resosi irreperibile insieme al minore. Il bimbo domani pomeriggio rientrerà in Italia, a Piano di Sorrento. Lo annuncia il ministero degli Esteri Italiano. «Sono lieto che il piccolo Ethan possa finalmente fare rientro a casa» è il commento del ministro Antonio Tajani. «Ho seguito personalmente la vicenda sin dal principio e mi rallegro per questo importante risultato, frutto di un efficace lavoro di squadra delle istituzioni italiane coinvolte, ma anche della solerte e incisiva azione delle autorità americane», ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio italiano.

La storia di Ethan, dalla sottrazione al ritrovamento in California

Questa la vicenda: 81 giorni di angoscia, dal 30 agosto 2024, quando Ethan fu sottratto alla madre Claudia Ciampa dall’ex compagno Eric Howard durante una vacanza in Puglia. Il bimbo è stato poi ritrovato a Los Angeles il 19 novembre grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e statunitensi. La madre è volata negli Usa per riabbracciarlo il 21 novembre, ottenendo l'affido esclusivo provvisorio. La battaglia legale, durata mesi tra tribunali statali e federali, si è conclusa con il via libera al rientro in Italia. Ieri, 18 febbraio, i giudici americani hanno disposto il ritorno di Ethan a casa

La comunità di Piano di Sorrento si prepara ad accoglierli con una grande festa, celebrando anche il primo compleanno di Ethan, nato il 13 febbraio. Il consolato generale italiano a Los Angeles, competente territorialmente, ha seguito la vicenda, sensibilizzando le autorità locali sull'importanza di giungere a una positiva risoluzione del caso e fornendo sostegno alla madre e al figlio. Il rimpatrio del bambino dagli Stati Uniti era stato affrontato anche dalla task force Minori contesi, gruppo di lavoro interministeriale presieduto dalla Farnesina su una materia delicata e complessa come quella dei bambini italiani illecitamente condotti fuori dai confini nazionali.