Il piccolo Ethan è tornato a Napoli: in braccio alla mamma all'Aeroporto di Capodichino Festa a Piano di Sorrento con sindaco e concittadini. La mamma Claudia Ciampa: "Voglio solo stare tranquilla con i miei figli ora"

A cura di Pierluigi Frattasi

Il piccolo Ethan è tornato a Napoli. Il bimbo di un anno prelevato dal papà americano, Eric Howard, durante una vacanza in Puglia e portato negli Stati Uniti il 30 agosto scorso senza il consenso della mamma, Claudia Ciampa, è rientrato oggi in Italia, dopo 81 giorni. All'Aeroporto di Capodichino il bimbo e la mamma sono atterrati oggi pomeriggio, 20 febbraio 2025. Ad attenderlin c'erano i tre fratellini, la nonna e uno striscione con la scritta "Benvenuta mamma, benvenuto Ethan". Il bimbo ha compiuto un anno il 13 febbraio scorso. Festa a Piano di Sorrento con sindaco e concittadini.

Festa a Piano di Sorrento con sindaco e cittadini

Il bimbo era stato portato via dal padre la scorsa estate. La mamma si era rivolta al Ministero degli Esteri italiano. Ne era nata una fitta corrispondenza diplomatica tra i due Paesi. Il bimbo è stato poi ritrovato a Los Angeles, in California, il 19 novembre 2024. La madre è volata negli Usa per riabbracciarlo il 21 novembre, ottenendo l'affido esclusivo provvisorio. La battaglia legale, durata mesi tra tribunali statali e federali, si è conclusa con il via libera al rientro in Italia. Il 18 febbraio, i giudici americani hanno disposto il ritorno di Ethan a casa. Oggi il volo di rientro.

Mamma e figlio sono rientrati a Napoli con un volo da Monaco. Da Milano, con un volo, è arrivato anche il suo avvocato, il matrimonialista Gian Ettore Gassani. La famiglia è poi rientrata in Penisola Sorrentina con un pulmino. “Sono molto stanca – ha detto la mamma Claudia a caldo – desidero riposare, vivere ora in tranquillità con i miei cari, i miei figli”.