Il paziente non vuole aspettare il turno, infermiera picchiata all’Ospedale del Mare

Il paziente non vuole attendere il turno. Picchiata un'infermiera all'Ospedale del Mare. L'aggressione è avvenuta oggi, venerdì 7 novembre, attorno alle 15,40. A denunciarla è Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che parla della 44esima aggressione ad un operatore sanitario del 2025 nel territorio di competenza dell'Asl Napoli 1. L'episodio sarebbe avvenuto nel Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Napoli est. L'infermiera, secondo la ricostruzione, sarebbe stata "colpita da un paziente durante il turno di lavoro".

Infermiera aggredita all'Ospedale del Mare

Non si fermano purtroppo le aggressioni a medici e infermieri negli ospedali napoletani. L'ultimo episodio avvenuto oggi all'Ospedale del Mare, per fortuna, non ha avuto conseguenze serie. L'infermiera è rimasta ferita solo lievemente. Ruggiero racconta cosa sia accaduto. "Nel pomeriggio di oggi – racconta Nessuno Tocchi Ippocrate – intorno alle 15:40, un'operatrice sanitaria in servizio presso il codice verde del pronto soccorso è stata aggredita fisicamente da un paziente. La professionista, mentre stava spiegando al paziente i motivi dell’attesa per l’accesso alla diagnostica radiologica — dovuta all’indisponibilità momentanea del personale a causa di un precedente incidente — è stata improvvisamente colpita con violenza al braccio con quello che è stato descritto come un pugno. Dopo l’aggressione, l’operatrice ha provveduto a refertarsi presso la stessa struttura sanitaria, ha richiesto l’intervento delle guardie giurate e successivamente ha sporto denuncia presso le autorità competenti".