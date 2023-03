Il nuovo bollettino Covid Campania settimanale: 1.840 contagi e 13 morti In Campania nell’ultima settimana, rispetto a quella precedente, si registra una diminuzione del numero dei nuovi casi di Covid-19, così come dei decessi ad esso legati.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Regione Campania ha deciso, ormai già da qualche settimana, di non fornire più quotidianamente il bollettino Covid. Il Ministero della Salute, però, continua a fornire una indicazione settimanale sull'andamento dei contagi e dei decessi legati al virus nelle varie regioni italiane. Questa settimana, quella che va dal 3 al 9 marzo, in Campania si è registrata una diminuzione dei casi di Covid-19, così come dei decessi ad esso legati, rispetto alla settimana precedente: i contagi nell'arco dei sette giorni sono stati 1.840 (mentre erano stati 2.011 nella settimana precedente), mentre i decessi sono stati 13 (a fronte di 22 decessi registrati durante la settimana precedente).

Covid Campania, in calo anche il tasso di positività

I tamponi analizzati questa settimana restano invece sostanzialmente in linea con quelli della settimana precedente, subendo un lieve calo: sono stati infatti processati 42.510 tamponi (contro i 43.408 della settimana precedente). Il trend si conferma in discesa anche per il tasso di positività – dato che esprime il rapporto tra i tamponi risultati positivi sul totale di quelli analizzati – che si attesta nell'ultima settimana al 4,3%, mentre la settimana precedente era stato del 4,6%.