Il nonno che violentava le nipotine a Portici è stato incastrato grazie al disegno di una di loro

A far partire le indagini sul nonno che abusava delle nipotine a Portici (Napoli) è stato il disegno di una delle due: la piccola ha raffigurato le violenze che subiva.

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, venerdì 8 agosto, è stato arrestato e portato in carcere un uomo di 78 anni di Portici, in provincia di Napoli, perché accusato di aver violentato ripetutamente le due nipotine quando i genitori gliele lasciavano in custodia. A far scattare l'indagine, che ha portato all'imputazione per violenza sessuale e produzione di materiale pedo-pornografico, è stata proprio una delle piccole vittime tramite un disegno che ha realizzato.

Le indagini dei Carabinieri

Coordinati dal procuratore aggiunto di Napoli Raffaello Falcone, i carabinieri nel nucleo operativo della Compagnia di Torre del Greco in pochi giorni hanno raccolto le prove necessarie per arrivare all'arresto di un nonno di Portici che da tempo avrebbe abusato sessualmente di entrambe le nipotine, costringendole ad avere rapporti sessuali con lui. Inoltre l'uomo gli scattava fotografie pedopornografiche, il cui utilizzo non è ancora stato accertato.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma e dai magistrati della IV Sezione della Procura, quella specializzata appunto in reati contro la cosiddette fasce deboli, il 78enne avrebbe approfittato dei tanti momenti in cui i genitori, soprattutto per motivi lavorativi, gli affidavano le bambine, sperando di poter trovare in lui un aiuto. E invece sfruttava quei momenti per violentarle.

Il disegno di una bambina

A insospettire i genitori delle vittime sarebbe stato in particolare un disegno realizzato da una delle due figlie. Sul foglio la piccola avrebbe infatti raffigurato le violenze a cui il nonno la costringeva. Per i bambini, soprattutto quelli più piccoli, il disegno rappresenta infatti un modo più facile e libero di rappresentare le proprie emozioni.

Successivamente la bimba si sarebbe poi confidata con una zia, che ha avuto la prontezza di registrare quanto stava ascoltando. Anche questo audio sarà utilizzato come prova contro il nonno orco, oltre ovviamente alle fotografie che i carabinieri sono riusciti a recuperare nonostante l'uomo le avesse cancellate.