Nonno violenta le nipotine di 6 anni e le fotografa, orrore a Portici

I carabinieri hanno sottoposto a fermo un 78enne di Portici: è accusato di avere abusato ripetutamente delle nipotine di 6 anni e di averle fotografate in pose esplicite.

Avrebbe abusato delle due nipotine di sei anni, costringendole ripetutamente ad avere rapporti sessuali con lui, e le avrebbe fotografate in pose sessualmente esplicite. Una accusa terribile che pesa sulla testa di un 78enne di Portici, in provincia di Napoli, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per violenza e produzione di materiale pedo-pornografico; l'uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Secondigliano.

Violenza sulle nipoti, fermato 78enne a Portici

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco ed è arrivato a seguito delle indagini svolte dagli stessi militari dell'Arma e coordinate dalla Procura di Napoli (IV Sezione Indagini – Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone).

Gli abusi sessuali e le fotografie alle bambine

Gli abusi, hanno ricostruito gli investigatori, sarebbero avvenuti in casa dell'anziano. L'uomo avrebbe violentato le nipotine approfittando dei momenti in cui erano state affidate a lui dai genitori, inconsapevoli di quello che succedeva tra quelle mura. Oltre alle violenze, le fotografie a carattere pedo-pornografico: dagli accertamenti è emerso che il 78enne, dopo aver violentato le bambine, le fotografava facendo assumere loro pose inequivocabili.