Il Napoli Basket dona 15mila euro all’ospedale Santobono per i bimbi affetti da tumore

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quindicimila euro raccolti e consegnati dal Napoli Basket per il reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Ieri c'è stata la simbolica consegna dell'assegno da parte della società di pallacanestro napoletana alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus diretta dalla dottoressa Flavia Matrisciano. I 15mila euro sono stati raccolti in occasione della gara d'esordio in campionato contro l'Olimpia Milano e del Memorial Michele Amoroso. La cifra andrà al reparto di oncoematologia dell'ospedale pediatrico napoletano.

"La Fondazione riesce a realizzare progetti di miglioramento della qualità di vita e di cura del piccolo paziente grazie all’aiuto dei tanti cittadini ed imprenditori che, sposando la nostra causa, se ne fanno promotori e di questo non possiamo che essere grati", ha spiegato Anna Maria Ziccardi, Presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, ringraziando in particolar modo la famiglia Amoroso, a cui fa capo la Generazione Vincente s.p.a., società che controlla il Napoli Basket. "Questa donazione documenta ancora la sensibilità e la bontà d’animo di coloro che ritengono di dare un proprio contributo perché i nostri piccoli e le loro famiglie possano anche fruire di un sorriso", ha aggiunto il dottor Nicola Silvestri, Direttore Sanitario dell’Ospedale Santobono Pausilipon. Alfredo Amoroso, amministratore delegato del Napoli Basket, ha infine aggiunto:

Siamo felici di dare il nostro supporto al reparto di Oncologia Pediatrica dell'ospedale. Con l’Istituto continua il rapporto con mio padre Michele, che da sempre ha concepito il giusto ruolo dell’imprenditore e di Generazione Vincente nel Sociale, specialmente nella città di Napoli ed al fianco delle persone che convivono con la sofferenza. È un impegno che manterremo certamente negli anni a venire.

Il Memorial Michele Amoroso era nato proprio per onorare la memoria dell'ex presidente e fondatore della Generazione Vincente e tra i soci fondatori del Napoli Basket, scomparso lo scorso 18 giugno 2021, e ricordato da tutti come persona in prima linea per lo sport e "imprenditore visionario" per il suo modo di vedere il mondo del lavoro e dell'imprenditoria di cui era stato tra i protagonisti a Napoli.

