Il mare a Positano inquinato da reti e attrezzi da pesca abbandonati, i fondali puliti dai volontari Reti e attrezzi da pesca infestano le acque del mare, i sub dell’Area Marina Protetta e il Comune hanno bonificato l’area.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il mare di Positano minacciato dalle reti da pesca abbandonate. Pesci e polpi che popolano le acque restano impigliati e feriti, andando ad impoverire la ricchezza dell'area marina, ma gli attrezzi utilizzati per la pesca possono rappresentare un pericolo anche per i bagnanti. È il cosiddetto fenomeno del Ghost Fishing che rappresenta un problema per tutti i mari del mondo. Da qui, l'intervento di bonifica fatto dai sub volontari, che hanno anche salvato e liberato un polpo intrappolato che era ancora vivo.

I fondali di Positano ripuliti dai sub

L'operazione di pulizia è stata organizzata dal Comune di Positano con il ASD POSITANO DIVING CENTER, intervento condotto insieme alle Forze dell'Ordine, e ha visto impegnata anche l'Area Marina Protetta di Punta Campanella, insieme a Marevivo Salerno. "Le reti e gli attrezzi, infatti – scrive l'Area Marina Protetta di Punta Campanella – continuano a catturare e uccidere anche dopo essere stati abbandonati dai pescherecci". Reti e attrezzi da pesca "fantasma" che infestano come trappole mortali per i poveri animali i fondali di Positano.

Intanto, a Puolo, nell'ambito della Mostra d'arte "Il Mare chiama chi ama il mare" , l'Area Marina Protetta di Punta Campanella ha partecipato alla pulizia della spiaggia. "Non c'erano molti rifiuti, grazie anche al lavoro degli stabilimenti balneari presenti che hanno, inoltre, collaborato all'iniziativa Raccolta soprattutto plastica proveniente dal mare, spiaggiata, cicche di sigaretta e un po' di polistirolo. I dati dell'attività di pulizia sono stati inseriti in una piattaforma online internazionale che si occupa di marine litter".