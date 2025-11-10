napoli
Il furgone pieno di giornali rubato questa notte è stato usato per tentare il furto di un bancomat

Il furgone pieno di giornali da consegnare alle edicole rubato questa notte a Roccarainola è stato usato qualche ora dopo per tentare un furto a uno sportello bancomat a San Gennaro Vesuviano; il mezzo è stato poi ritrovato a Caivano.
A cura di Valerio Papadia
Arrivano sviluppi dalle indagini sul furto di un furgone pieno di giornali, rubato questa notte a Roccarainola, nella provincia di Napoli: da quanto si apprende, il furgone, un Fiat Ducato, è stato successivamente utilizzato per tentare il furto di un bancomat a San Gennaro Vesuviano, colpo che per fortuna non è stato messo a segno. Dalle indagini sulla vicenda, condotte dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri e coordinate dalla Procura di Nola, circa un'ora dopo il furto del furgone, il mezzo è stato utilizzato per tentare di portare via il bancomat della filiale della banca Credit Agricole presente a San Gennaro Vesuviano; i malviventi, però, sono stati messi in fuga dall'allarme dell'istituto di credito. Il furgone è stato poi rinvenuto a Caivano, ancora nella provincia di Napoli, vuoto.

L'assalto questa notte al furgone pieno di giornali

A entrare in scena, questa notte a Roccarainola, sarebbero stati tre soggetti, armati e con il volto travisato, giunti sul posto a bordo di una Bmw bianca. L'autista del furgone, pieno di giornali – i quotidiani "Il Roma", "Metropolis" e "Sannio Quotidiano" – si stava apprestando a consegnarli alle edicole quando i tre malviventi lo hanno aggredito, sottraendogli il mezzo. Tra le ipotesi plausibili sul possibile movente, si era ipotizzato anche che potesse trattarsi di una intimidazione a una delle tre redazioni, ma è apparso subito più probabile che ai malviventi servisse il mezzo.

