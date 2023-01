Il dramma della famiglia Cella, subito dopo la piccola Elena morta anche la bisnonna La bisnonna della piccola di tre anni e mezzo è deceduta nello stesso giorno, stroncata da un malore. Sulla morte della bambina è stata aperta una inchiesta.

A cura di Valerio Papadia

Un dramma che sembra essere senza fine quello che ha colpito la famiglia Cella nei giorni scorsi. Dopo la morte della piccola Elena Cella, la bambina di tre anni e mezzo morta dopo aver accusato forti dolori all'addome e dopo 48 ore di ricovero in due ospedali napoletani (sulla vicenda è stata aperta una inchiesta), nella stessa giornata è deceduta anche la bisnonna della bimba: la donna, che aveva già problemi di salute pregressi, è stata stroncata da un malore proprio a poche ore di distanza dalla morte di Elena, come ha appreso Fanpage.it dal legale della famiglia Cella, l'avvocato Enrico Ricciuto.

La morte della piccola Elena Cella, bimba di tre anni e mezzo

Sulla morte della piccola Elena, come detto, la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Il corpo della bimba si trova in obitorio, in attesa che i magistrati dispongano l'autopsia. Elena Cella è morta nel pomeriggio di martedì 10 gennaio all'ospedale Santobono di Napoli; nel nosocomio pediatrico, la piccola era arrivata nella notte tra domenica e lunedì con forti dolori alla pancia. Nel corso delle 48 ore del calvario, la bimba è stata ricoverata anche al Policlinico Vanvitelli e ha subito tre arresti cardiaci. I carabinieri, dopo la denuncia della famiglia, hanno sequestrato le cartelle cliniche in entrambi i nosocomi.

Vanessa Cella, la prozia della piccola Elena, morta 10 mesi fa

Vanessa Cella

Una tragedia aveva colpito la famiglia Cella già nel marzo del 2022, 10 mesi fa: Vanessa Cella, la prozia di Elena, nonché figlia della bisnonna deceduta nello stesso giorno della bambina, è morta lo scorso 26 marzo a 37 anni. Il decesso della donna è sopraggiunto dopo che questa si era sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica in una clinica di Torre del Greco, nella provincia di Napoli: per la morte di Vanessa Cella sono indagati 5 medici.